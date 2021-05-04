Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ile Kral Selman görüşmesinde Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüşme yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.
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