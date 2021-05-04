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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Başkan Kralı Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ile Kral Selman görüşmesinde Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.

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Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.

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