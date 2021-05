PKK'daki kaos telsize yansıdı! Teröristbaşı Murat Karayılan'a tepki: Senin Allah'ın var mı?

PKK'LI TERÖRİSTTEN ANNESİNE MEKTUP: DAYANAMIYORUM

Operasyonlarda teslim olan PKK'lı teröristin cebinden çıkan mektubu deşifre ettiğini ifade eden Ulak, canlı yayında güvenlik güçlerine yanındaki yaralı bir başka teröristle teslim olan PKK'lı teröristin annesine yazdığı mektubu okudu. Mektupta şu ifadeler yer alıyor:

İnsan yaşadıkça anlar ve farkına varır bazı şeylerin, ben de yaşadım ama geç varabildim bunların farkına! Nereye kadar sürecek böyle? Bir insan bu kadar mı kandırır kendini? Off anne bıktım! Beritan gitti sanki her şey üzerime geliyor. Ne olur yardım edin bana dayanamıyorum, dayanamıyorum... Anne az kaldı. Her şey son bulacak. Aynı şeyler tekrarlanmayacak.

Bu mektubu yazan terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

TERÖRİSTBAŞI KARAYILAN'A TERÖRİSTTEN TEPKİ: YETER! SENİN ALLAH'IN VAR MI?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları sonrasında Ulak, PKK'lı teröristlerin bölgede yaşadığı kaosun telsiz görüşmelerine yansıdığı aktardı. Ulak, teröristbaşı Murat Karayılan ve bir terörist arasında geçen telsiz konuşmasını da canlı yayında deşife etti.

Ulak telsiz görüşmesinde, teröristbaşı Karayılan'dan yardım talep eden teröriste "Başınızın çaresine bakın" yanıtı verildiğini bunun üzerine ise teröristin "Yeter! Yeter! Senin ALLAH'ın var mı?" diye yanıt verdiğini anlattı.

Ulak, PKK terör örgütünün sözde Avaşin sorumlusunun da düzenlenen operasyonlar etkisiz hale getirildiğini duyurdu.