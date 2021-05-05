PKK'daki kaos telsize yansıdı! Teröristbaşı Murat Karayılan'a tepki: Senin Allah'ın var mı?
Türk Silahlı Kuvvetleri Pençe Şimşek - Pençe Yıldırım operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bölgede son 24 saat içerisinde 14 terörist öldürüldü. Mehmetçik'in taarruzu sonrası zor durumda kalan terör örgütü PKK'da yaşanan kaos ise telsiz görüşmelerine yansıdı. A Haber Yurt İstanbul Haber Müdür Ulak telsiz görüşmesinde, teröristbaşı Karayılan'dan yardım talep eden teröriste "Başınızın çaresine bakın" yanıtı verildiğini bunun üzerine ise teröristin "Yeter! Yeter! Senin ALLAH'ın var mı?" diye yanıt verdiğini anlattı. İşte sıcak bölgede yaşananlar ve operasyonlarda son durum...
Pençe Şimşek - Pençe Yıldırım operasyonlarında son durum ne? Bölgede neler yaşanıyor? Pençe Şimşek ile Metina bölgesinde, Pençe Yıldırım ile de Avaşin bölgesindeki operasyonlar aralıksız sürdürülüyor.
Sıcak bölgede yaşanan son gelişmeleri A Haber İstanbul-Yurt Haber Müdür Kerim Ulak canlı yayında anlattı.
68 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bölgede askerleri destan üzerine destan yazdığını ifaden eden Ulak, son 24 saat içerisinde 14 teröristin daha etkisiz hale getirilmesiyle birlikte öldürülen PKK'lı teröristlerin sayısı 68'e yükseldi. Hakkari ve Şırnak arasındaki bölgede yoğun şekilde sürdürülen harekatta belirlenen terör hedefleri ATAK helikopterleriyle ateş altına alınıyor. Bölgede bulunan terör sığınakları ise imha edildi.
"AVAŞİN'İN TEMİZLENMESİ HAKKARİ'NİN HUZURU DEMEK"
Avaşin bölgesinin teröristlerden temizlenmesinin Hakkari ilimizin güvenliği için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Ulak, "Terör örgütü PKK 2015 yılı içerisinde Dağlıca'ya 19 defa saldırdı. Bu saldırıların tamamı Avaşin bölgesinden gerçekleşti. Bu bölgenin terörden temizlenmesi demek Hakkari'nin huzura kavuşması demek." ifadelerini kullandı.
ASKERLERİMİZ TAARRUZ DURUMUNDA...
Ulak, Avaşin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin taarruz durumunda olduğunu söyledi. PKK'lı teröristlerin inlerinde çıkamadığını, Zap bölgesine kaçmak için fırsat kolladıklarını ifade etti.
OPERASYONA NEDEN "ALBEYAZ" İSMİ VERİLDİ
Avaşin bölgesinde 3 teröristin öldürüldüğü bölgede yapılan aramalarda teröristleri mağarada tespit eden "Albeyaz" isimli köpek PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu öldürüldü. Ulak, Albeyaz isimli hassas burunlu köpeğin komandolarımız tarafından bomba ve canlı aramalarda kullandığını özel eğitimli bir köpek olduğunu söyledi. Albeyazı öldüren PKK'lı hainler güvenlik güçlerinin mağaraya düzenlediği operasyonlar etkisiz hale getirildi.
TERÖRİSTLER BÖLGEDE SIKIŞTIRILDI
Bölgede sürdürülen askeri harekatla ilgili son duruma dair canlı yayında bilgiler veren Ulak, Kestal Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerin sıkıştırıldığını açıkladı. Sıkıştırılan teröristlerin Kestal köyüne inerek bölgedeki Iraklı vatandaşları canlı kalkan olarak kullanmak istediğini ifade eden Ulak, "Irak haklı teröristlerden kaçarak köyü boşalttı. Güvenlik güçlerimizle ve PKK'lı teröristler arasında çıkan sıcak çatışma sonrası 8 terörist öldürüldü" dedi.
SICAK BÖLGEDE 55 ASKERİ ÜS NOKTASI KURULDU
Harekatta güvenlik güçleri tarafından sıcak bölgede 55 üs noktası kuruldu. Irak merkezi yönetim güçleri ve Peşmergeler de harekatın başlatıldığı bölgenin güneyinde 9 ayrı kontrol noktası oluşturdu. Bu bölgeden kaçmaya çalışan teröristler bölgede sıkıştırıldı.
PKK'LI TERÖRİSTTEN ANNESİNE MEKTUP: DAYANAMIYORUM
Operasyonlarda teslim olan PKK'lı teröristin cebinden çıkan mektubu deşifre ettiğini ifade eden Ulak, canlı yayında güvenlik güçlerine yanındaki yaralı bir başka teröristle teslim olan PKK'lı teröristin annesine yazdığı mektubu okudu. Mektupta şu ifadeler yer alıyor:
İnsan yaşadıkça anlar ve farkına varır bazı şeylerin, ben de yaşadım ama geç varabildim bunların farkına! Nereye kadar sürecek böyle? Bir insan bu kadar mı kandırır kendini? Off anne bıktım! Beritan gitti sanki her şey üzerime geliyor. Ne olur yardım edin bana dayanamıyorum, dayanamıyorum... Anne az kaldı. Her şey son bulacak. Aynı şeyler tekrarlanmayacak.
Bu mektubu yazan terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
TERÖRİSTBAŞI KARAYILAN'A TERÖRİSTTEN TEPKİ: YETER! SENİN ALLAH'IN VAR MI?
Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları sonrasında Ulak, PKK'lı teröristlerin bölgede yaşadığı kaosun telsiz görüşmelerine yansıdığı aktardı. Ulak, teröristbaşı Murat Karayılan ve bir terörist arasında geçen telsiz konuşmasını da canlı yayında deşife etti.
Ulak telsiz görüşmesinde, teröristbaşı Karayılan'dan yardım talep eden teröriste "Başınızın çaresine bakın" yanıtı verildiğini bunun üzerine ise teröristin "Yeter! Yeter! Senin ALLAH'ın var mı?" diye yanıt verdiğini anlattı.
Ulak, PKK terör örgütünün sözde Avaşin sorumlusunun da düzenlenen operasyonlar etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
ABD'NİN FÜZESİ PKK'DAN ÇIKTI
Avaşi'nde öldürülen PKK'lı teröristin üzerinden ABD menşeili AT-4 antik tank füzesinin bulunduğunu ifade eden Ulak, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgede destan yazdığını, bölgede teröristlerin elinde olan bu füzeleri bırakarak kaçtıklarını söyledi.
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