Son dakika | Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! WhatsApp mesajları işinden etti

Davalı şirketin vekili ise, davacının WhatsApp grubundaki yazışmalarda şirket yöneticilerine ağır küfür ve hakaretler ettiğini, iş arkadaşlarını şirkete ait ürün hakkında negatif yazılar yazmaya teşvik ettiğini, şirketin ismine zarar vermeye çalıştığını, bu gerekçelere yapılan feshin haklı nedenlere dayandığını belirterek davanın reddini talep etti.

Yerel mahkeme kararında, işveren tarafından yapılan feshin haklı nedene dayandığını belirterek davanın reddine karar verdi. Davacı işçinin avukatı aracılığıyla itirazda bulunduğu Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi ise WhatsApp yazışmalarının işveren tarafından hile veya tehdit yoluyla elde edildiğine dair delil veya iddia bulunmadığına dikkat çekerek, "WhatsApp grubuna dahil üye işçilerden birisi tarafından iş yeri yetkililerine yazışmaların gösterimi neticesinde fesih sürecinin başladığı anlaşılmış olup, iş yeri yetkililerinin kendilerine yönelik yazılan ağır sinkaflı hakaretlerden haberdar olmaları sonrasında davacı ile birlikte aynı ortamda çalışmalarını beklemek hakkaniyete aykırı olacaktır" diyerek feshi haklı buldu.