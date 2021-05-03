Türk Polis Teşkilatı terör örgütlerine göz açtırmıyor: "Ahtapotun kolları bir bir kesiliyor"

TAARRUZ HELİKOPTERİNE SAHİP TEK POLİS TEŞKİLATIYIZ:

Savunma, güvenlik ve istihbarat alanında yerli ve milli üretim yapan kurumlarla ortak projeler yürütüyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığı'yla "Genel Maksat Helikopter Tedariki Projesi", terör, organize suç örgütleri ve insan kaçakçılarıyla havadan mücadele için "Atak Helikopter Tedariki Projesi" gibi...

Yerli ve milli savunma sanayi ile birlikte Türk Polis Teşkilatı daha da güçlenecek. ATAK helikopterlerini filomuza büyük bir gururla dahil ediyoruz. Şu anda dünyada taarruz helikopterine sahip olan tek polis teşkilatıyız.

74 PERSONELİMİZİ KORONADAN KAYBETTİK:

Emniyet teşkilatı özellikle vefa sosyal destek gruplarındaki çalışmalarla, bu zorlu süreçte vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Tüm kurumları etkilediği gibi bu salgın teşkilatımızı da etkiledi ve maalesef Kovid-19'a yakalanan 63 polisimiz ve 2 bekçimiz ile 9 sivil personelimiz hayatını kaybetti.