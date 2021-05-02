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Türk komandosu Irak'ın kuzeyinde PKK mağarasını imha etti

'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından yeni görüntüler paylaşıldı. Türk komanları PKK'lı teröristlerin kullandığı bir mağarayı daha imha etti.

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Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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Türk komandosu Irak'ın kuzeyinde PKK mağarasını imha etti

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen mağaranın kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha Komandolarımız tarafından kullanılamaz hâle getirildi" denildi.

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