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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu için Eskişehir'de

Bakanı , Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu hava harekatlarının yönetildiği Komutanlığının bulunduğu 'e ulaştı.

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Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu için Eskişehir'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e gitti.

Bakan Akar'a ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.

Bakan Akar Irakın kuzeyinde BAKAN AKAR IRAK'IN KUZEYİNDE
Bakan Akar Pençe-Şimşek operasyonu için... BAKAN AKAR PENÇE-ŞİMŞEK OPERASYONU İÇİN...

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