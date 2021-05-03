03 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri PKK'nın inlerine girdik!

PKK'nın inlerine girdik!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan her geçen dakika terör örgütüne verdirilen kaybın arttığı Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin önemli açıklamalar geldi. Bakan Akar "Tüm inlerine girdik. Terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız. Buna muktediriz, bunu yapacağız" dedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 03.05.2021
ABONE OL
PKK'nın inlerine girdik!

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral ile 'a gitti. Bakan Akar ve Komutanlar 2'nci Hudut Bölük Komutanlığı'nın Irak'ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Akar'a, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk tarafından bu bölgede icra edilen Pençe-Şimşek operasyonuyla ilgili brifing verildi.

Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra Mehmetçikle iftar yaptı. Askerlere hitap eden Akar, açıklamalarında şunları söyledi:

44 TERÖRİST Burada çok önemli görevler yapıyorsunuz. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 44 terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek. Tüm inlerine girdik. Terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız. Buna muktediriz, bunu yapacağız. Bir an önce barışı ve huzuru burada sağlayacağız. Yürüttüğümüz mücadele sadece ve sadece teröristlere karşıdır. Hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla sorunumuz yok. Tek hedefimiz terörü bitirmek, en son teröristi etkisiz hâle getirmek.

YÜZDE 70 YERLİ: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ve desteğiyle yerli ve millî savunma sanayi hamlesiyle elimizdeki silahların, araçların-gereçlerin yüzde 70'i yerli ve millî oldu. İnşallah bu çalışmalar yoğun bir şekilde devam edecek ve çok daha ileri seviyelere gidecek. Bütün silahlarımız, araçlarımız-gereçlerimiz yerli ve millî olacak inşallah.

YANINDA OLACAĞIZ: haklı mücadelesini gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında sürdürmeye devam ediyor. Bu mücadeleyi; 'da, 'da, 'da, 'da, 'da yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz. Hem kendi hak ve menfaatlerimizi koruyup kollayacağız, hem de dost ve kardeşlerimizin haklı davalarında onların yanında olacağız.

ETKİSİZ HALE TERÖRİST SAYISI 46 OLDU

Bakan 'ın son dakika açıklamasının birkaç dakika sonrasında gelen bilgiye göre Atak Helikopterlerimiz 2 haini daha etkisiz hale getirerek sayıyı 46'ya çıkardı.

Pençe Operasyonu’ndan yeni görüntüler PENÇE OPERASYONU'NDAN YENİ GÖRÜNTÜLER
Bakan Akar Pençe için Eskişehir'de BAKAN AKAR "PENÇE" İÇİN ESKİŞEHİR'DE
MSB açıkladı! İşte ele geçirilenler MSB AÇIKLADI! İŞTE ELE GEÇİRİLENLER
Mehmetçik sınır ötesinde! MEHMETÇİK SINIR ÖTESİNDE!
Teröre pençe darbesi TERÖRE "PENÇE" DARBESİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA