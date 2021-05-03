PKK'nın inlerine girdik!

YANINDA OLACAĞIZ: Türk Silahı Kuvvetleri haklı mücadelesini gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında sürdürmeye devam ediyor. Bu mücadeleyi; Azerbaycan'da, Libya'da, Afganistan'da, Kosova'da, Sudan'da yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz. Hem kendi hak ve menfaatlerimizi koruyup kollayacağız, hem de dost ve kardeşlerimizin haklı davalarında onların yanında olacağız.