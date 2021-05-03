PKK'nın inlerine girdik!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan her geçen dakika terör örgütüne verdirilen kaybın arttığı Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin önemli açıklamalar geldi. Bakan Akar "Tüm inlerine girdik. Terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız. Buna muktediriz, bunu yapacağız" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Şırnak'a gitti. Bakan Akar ve Komutanlar 2'nci Hudut Bölük Komutanlığı'nın Irak'ın kuzeyindeki Biliç Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Akar'a, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk tarafından bu bölgede icra edilen Pençe-Şimşek operasyonuyla ilgili brifing verildi.
Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra Mehmetçikle iftar yaptı. Askerlere hitap eden Akar, açıklamalarında şunları söyledi:
44 TERÖRİST Burada çok önemli görevler yapıyorsunuz. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 44 terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek. Tüm inlerine girdik. Terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız. Buna muktediriz, bunu yapacağız. Bir an önce barışı ve huzuru burada sağlayacağız. Yürüttüğümüz mücadele sadece ve sadece teröristlere karşıdır. Hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla sorunumuz yok. Tek hedefimiz terörü bitirmek, en son teröristi etkisiz hâle getirmek.
YÜZDE 70 YERLİ: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ve desteğiyle yerli ve millî savunma sanayi hamlesiyle elimizdeki silahların, araçların-gereçlerin yüzde 70'i yerli ve millî oldu. İnşallah bu çalışmalar yoğun bir şekilde devam edecek ve çok daha ileri seviyelere gidecek. Bütün silahlarımız, araçlarımız-gereçlerimiz yerli ve millî olacak inşallah.
YANINDA OLACAĞIZ: Türk Silahı Kuvvetleri haklı mücadelesini gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında sürdürmeye devam ediyor. Bu mücadeleyi; Azerbaycan'da, Libya'da, Afganistan'da, Kosova'da, Sudan'da yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz. Hem kendi hak ve menfaatlerimizi koruyup kollayacağız, hem de dost ve kardeşlerimizin haklı davalarında onların yanında olacağız.
ETKİSİZ HALE TERÖRİST SAYISI 46 OLDU
Bakan Hulusi Akar'ın son dakika açıklamasının birkaç dakika sonrasında gelen bilgiye göre Atak Helikopterlerimiz 2 haini daha etkisiz hale getirerek sayıyı 46'ya çıkardı.
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