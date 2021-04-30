30 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MSB: 'Pençe' operasyonlarıyla terör temizliği devam ediyor

MSB: 'Pençe' operasyonlarıyla terör temizliği devam ediyor

'nca 'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonları ile terör temizliğinin hız kesmeden devam ettiği açıklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.04.2021
ABONE OL
MSB: 'Pençe' operasyonlarıyla terör temizliği devam ediyor

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerinde ele geçirilen silah, mühimmat ve tuzaklanmış EYP'lerin tespit ve imhası sürüyor" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Terör hedefleri böyle vuruldu TERÖR HEDEFLERİ BÖYLE VURULDU
SİHAlar vurdu! PKKya darbe: Sayı 42ye yükseldi SİHA'LAR VURDU! PKK'YA DARBE: SAYI 42'YE YÜKSELDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA