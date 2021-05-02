SBK Holdi̇ng soruşturmasında flaş gelişme! Şok detaylar ortaya çıktı

"511 MİLYON DOLARLIK HAKSIZ KAZANÇ KORKMAZ'A AKTARILDI"

MASAK'ın Mali Analiz Raporu ve açık kaynak raporları gereğince "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu" yönünden soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Açık kaynak raporlarına göre, Sezgin Baran Korkmaz hakkında gizli bir iddianamenin bulunabileceği anlatılan iddianamede, Jacob Ortell, İsaiah Elden, Rachel Ann ve Sally Louise Kingston ve Levon Termendzhyan'ın, "vergi teşviklerinden ve kredilerinden yararlanabilmek için teşekkül kurmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak, gerçeğe aykırı belgeler düzenlemek, kara para aklamak, ulusal ve uluslararası düzeyde kara para aklama faaliyetlerini gizlemeye yönelik faaliyetlerde bulunmak" gibi 8 ayrı federal suçu düzenleyen, toplamda 46 ayrı suçlamayla itham edildikleri, sanıkların ABD hazinesinden 511 milyon dolar tutarında haksız kazanç elde ettikleri ve haksız kazançlarını Sezgin Baran Korkmaz ile bağlantılı olduğu kişilerin hesaplarına ve şirketlerin hesaplarına aktardıkları" öne sürüldü. Jacob Ortell Kingston öncülüğünde Kingston ailesinin ve Levon Termendzhyan'ın ortak olduğu şirketler aracılığı ile sahte belgeler düzenleyerek almış oldukları vergi iadeleri nedeniyle ABD hazinesini zarara uğrattıkları gerekçesiyle haklarında ABD'de dava açıldığı tespit edildi.