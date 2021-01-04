Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye döndü mü? Canlı yayında mangalda kül bırakmıyordu

Geçtiğimiz hafta aralarında SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da bulunduğu 19 kişiye "kara para aklama" suçlamasıyla operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda şüphelilerden 11'i yakalanarak gözaltına alınırken, Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. Soruşturmada yer alan detaylara göre toplam 132 milyon dolar kara para aklandığı öne sürülmüştü.

CANLI YAYINDA MEYDAN OKUDU: 4 OCAK'TA TÜRKİYE'DEYİM

Düzenlenen operasyonun ardından gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında yaptığı yayına çıkarak hakkındaki suçlamaları reddeden Sezgin Baran Korkmaz, yurt dışına kaçmadığı ve iş gereği gittiğini iddia etti.

Korkmaz canlı yayında Özdemir'in sorduğu "Ne zaman Türkiye'ye döneceksiniz?" sorusuna adeta meydan okuyarak, "Ayın 4'ünde Türkiye'deyim. Kaçmam için benim aranmam veya yurt dışı çıkış yasağımın olması lazımdı. Benim hala yurt dışı çıkış yasağım yok. Ben 13 gündür Lüksemburg'dayım. Hakkımda herhangi bir yurt dışı çıkış yasağı yok ki kaçayım" cevabını verdi.

TÜRKİYE'YE DÖNECEK Mİ?

Sezgin Baran Korkmaz'ın "4 Ocak'ta Türkiye'deyim" lafı üzerine ülkeye dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Öğle saatleri itibarıyla firari iş adamının ülkeye dönüşü ile ilgili herhangi bir gelişme bulunmuyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

SBK Holding ve bağlı şirketlerde kara para aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında, firari şüpheli, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın eşi Gökçen Korkmaz'ın ifadesinin alındığı öğrenildi.

132 MİLYON DOLAR KARA PARA AKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığının belirlenmesi üzerine hakkında gözaltı kararı çıkarılan Sezgin Baran Korkmaz'ın eşi Gökçen Korkmaz'ın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alındı.

8 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 10'unu yakalanmıştı.

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Firari bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.