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Ahmet Galip Yıldırım'a veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı

Son dakika haberi... Belediye Başkanı 'ın babası , yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti. Ahmet Galip Yıldırım'ın cenazesi, 'nde kılınan cenaze namazının ardından 'na defnedildi. Cenaze namazına Başkan da katıldı.

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Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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Ahmet Galip Yıldırım'a veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı

Belediye Başkanı 'ın babası , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

Yıldırım, Kovid-19 nedeniyle bir süredir 'nde tedavi görüyordu.

Ahmet Galip Yıldırım'ın cenazesi, 'nde kılınan cenaze namazının ardından 'na defnedildi.

Cenaze namazına Başkan da katıldı.

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