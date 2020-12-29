SBK Holding'e kara para operasyonu! Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığı ne kadar?
SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracığı ile 134 milyon dolarlık kara para aklandığı öne sürüldü. Öte yandan Sezgin Baran Korkmaz ise yurt dışında firari olarak bulunuyor.
Son dakika haberi: SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.
132 MİLYON DOLAR KARA PARA AKLAMA
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken holding bünyesinde kurulan şirketler aracığı ile 134 milyon dolarlık kara para aklandığı öne sürüldü.
SEZGİN BARAN KORKMAZ FİRARİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlediği operasyonda, şüphelilerden 10'unu yakaladı.
SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari bir kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
Bu arada, soruşturma kapsamında daha önce mahkemece bireysel ve şirket hesaplarına ilişkin tedbir kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.
SERVERLAR KAÇIRILDI
TRT Haber, operasyonun ayrıntılarına ulaştı. SBK Holding'e ait şirketlerin serverlarının operasyon öncesi kaçırıldığı ortaya çıktı. Polis kaçırılan serverları arıyor.
ŞÖMİNEDE YANMIŞ CEP TELEFONU
SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın evindeki şöminede yanmış cep telefonu bulundu. SBK Holding'e ait şirketlerde arama devam ediyor.
SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?
Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding'in kurucusu SEO'u ve sahibidir. SBK Holding, Türkiye ve komşu bölgelerdeki faaliyetleri olan bir risk sermayesi şirketidir.
SBK Holding finans, ilaç, maden, enerji, gayrimenkul, otomotiv, teknoloji ve lojistik gibi farklı sektörlerde yer aldığı biliniyor.
Merkez ofisi Türkiye'de bulunan SBK Holding, Avrupa, Rusya, Güney / Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Belize'de faaliyet göstermektedir.
MAL VARLIĞINA EL KONULDU!
SBK Holding yönetim kurulu başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın bütün mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından el konuldu. 17 Ekim tarihinde ise 13 şüphelinin mal varlıklarına yönelik verilen el koyma kararı kaldırılmıştı.
ABD İSTEMİŞTİ
ABD'de Utah Federal Savcılığı, mahkemeye başvurarak Sezgin Baran Korkmaz'ın (SBK) Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti.
'Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 134 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği görülmüş, iki kardeş de mahkeme süresince haftalarca şahitlik yaparak suçlarını itiraf etmiş ve mahkum olmuşlardı.