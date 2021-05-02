FETÖ'cünün arşivinden çıktı! Hapisten çıkıp maklubeye oturdu

ÖRGÜTLE İRTİBATINI KESMEDİ

Yargılandığı mahkemede "Darbeye teşebbüsü lanetliyorum. Ben suç işlemedim. Örgüt üyesi değilim. Ben böyle bir eylem içinde olmadım. Ben milletine ve devletine bağlı bir insanım. Kirada oturuyorum, çocuklarım var, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" şeklinde ifade veren Cuma Kaya'nın örgütle irtibatının olduğu tespit edildi.