FETÖ'cünün arşivinden çıktı! Hapisten çıkıp maklubeye oturdu
Son dakika haberine göre; FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 2018 yılında görülen ana davada örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Zaman Gazetesi çalışan Cuma Kaya'nın dijital materyallerinde maklube görüntüleri ve FETÖ elebaşına ait yeni videoların olduğu tespit edildi.
Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yönetici ve yazarlarının oluşturduğu 30 şüpheli hakkında 2017 yılında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede şüpheliler hakkında "anayasal düzeni, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.
5 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ'nün medya yapılanması davasında yargılananlar arasında yer alan ve eski Zaman Gazetesi çalışanı Cuma Kaya "Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Bilerek İsteyerek Yardım" suçu kapsamında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cuma Kaya'nın aldığı hapis cezasını tamamladıktan sonra örgütle halen irtibat içerisinde olduğu belirlendi.
ÖRGÜTLE İRTİBATINI KESMEDİ
Yargılandığı mahkemede "Darbeye teşebbüsü lanetliyorum. Ben suç işlemedim. Örgüt üyesi değilim. Ben böyle bir eylem içinde olmadım. Ben milletine ve devletine bağlı bir insanım. Kirada oturuyorum, çocuklarım var, tahliyemi ve beraatimi istiyorum" şeklinde ifade veren Cuma Kaya'nın örgütle irtibatının olduğu tespit edildi.
ARANAN FETÖ'CÜLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Emniyet güçlerinin incelemesi kapsamında Cuma Kaya'nın hapis cezasını tamamlamasının ardından FETÖ ile irtibatını kesmeyip örgüt lideri Fethullah Gülen'in verdiği demeçleri takip ettiği, ayrıca FETÖ suçlamasıyla aranan ve firari konumda bulunan kişilere saklanması amacıyla yer temin ettiği ortaya çıktı. Savcılık tarafından hakkında soruşturma açılan Kaya'ya yönelik gözaltı kararı çıkarıldı.
HAPİSTEN ÇIKIP MAKLUBE SOFRASINA OTURDU
Emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan Kaya'nın dijital materyallerine incelenmesi amacıyla el konuldu. Cuma Kaya'nın örgütle güncel temaslarına dair örgütle özdeşleşmiş maklube fotoğrafları ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in güncel sohbet videoları tespit edildi.
Tutuklanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Kaya, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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