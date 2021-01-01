Kara para aklama soruşturması! Sezgin Baran Korkmaz’ın yurt dışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı

"103 MİLYON LİRALIK ŞİRKETTEN HABERİM YOK"

Adına Lüksemburg'ta kurulmuş 11 milyon 500 bin euro, yani 103 milyon Türk Lirası sermayeli şirketten ise haberinin olmadığını iddia etti. "Bilgim yok, üzerime kim yaptıysa hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Bekçi Bartık'ın adresinde yapılan aramada, 2020 yılı içinde 6 ayrı hesaptan çok yüklü miktarda gelen paraların belgeleri de bulundu. Bartık, "suçtan kaynaklı mal varlıklarını aklama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.