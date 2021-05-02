5 kilo patlayıcıyla yakalanmışlardı! PKK'lı teröristler adliyeye sevk edildi
Son dakika haberine göre; İstanbul’da beş kilogram patlayıcıyla suçüstü yakalanan bölücü terör örgütü PKK’lı üç terörist adliyeye sevk edildi. Kenti kana bulamak isteyen terör örgütü üyeleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonucu yakalanmışlardı.
İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda beş kilogram ağırlığında 4'ü uzaktan komutalı, 2'si zaman ayarlı toplamda altı adet plastik patlayıcıyla suçüstü yakalanan bölücü terör örgütü PKK'lı üç terörist İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'neki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
R.A. (25), İ.Z. (27) ve Y.S. (39) isimli üç şüpheli Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.
BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir televizyon kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı önledi. PKK mensupları İstanbul'a 5 kilogram patlayıcı getirdi.
Polisimizin otogarda dikkatli takibi sonucu, istihbaratımızın keskin hafızası sonucu, bir aracın altına yerleştirilen 5 kilogram patlayıcıyı tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar.
Patlayıcıyı da etkisiz hale getirdiler." diyerek saldırının önlendiğini duyurmuştu.
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