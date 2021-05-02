5 kilo patlayıcıyla yakalanmışlardı! PKK'lı teröristler adliyeye sevk edildi

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda beş kilogram ağırlığında 4'ü uzaktan komutalı, 2'si zaman ayarlı toplamda altı adet plastik patlayıcıyla suçüstü yakalanan bölücü terör örgütü PKK'lı üç terörist İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'neki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.