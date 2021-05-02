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5 kilo patlayıcıyla yakalanmışlardı! PKK'lı teröristler adliyeye sevk edildi

Son dakika haberine göre; ’da beş kilogram patlayıcıyla suçüstü yakalanan bölücü terör örgütü PKK’lı üç terörist adliyeye sevk edildi. Kenti kana bulamak isteyen terör örgütü üyeleri 'nda güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonucu yakalanmışlardı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.05.2021
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5 kilo patlayıcıyla yakalanmışlardı! PKK'lı teröristler adliyeye sevk edildi

'da 'nda beş kilogram ağırlığında 4'ü uzaktan komutalı, 2'si zaman ayarlı toplamda altı adet plastik patlayıcıyla suçüstü yakalanan bölücü terör örgütü PKK'lı üç terörist Müdürlüğü'neki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

R.A. (25), İ.Z. (27) ve Y.S. (39) isimli üç şüpheli 'ndeki sağlık kontrollerinin ardından 'daki 'na götürüldü.

BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı bir televizyon kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı önledi. PKK mensupları İstanbul'a 5 kilogram patlayıcı getirdi.

Polisimizin otogarda dikkatli takibi sonucu, istihbaratımızın keskin hafızası sonucu, bir aracın altına yerleştirilen 5 kilogram patlayıcıyı tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar.

Patlayıcıyı da etkisiz hale getirdiler." diyerek saldırının önlendiğini duyurmuştu.

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