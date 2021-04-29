İstanbul'u kana bulayacaklardı! Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüphelilere ilişkin flaş detaylar | SON DAKİKA HABERİ

Keşif yapan ve bombanın ele geçirildiği operasyondan saatler sonra Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde yakalanan Y.S'nin çok sayıda suç kaydı olduğu ve uyuşturucu satıcılığından cezaevinde yattığı belirlendi.

4 AYRI YERİ PATLATMAYI PLANLADILAR



Şüphelilerin tam kapanma yoğunluğunun yaşandığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dün sabah saatlerinde keşif yaptıkları tespit edildi. Yaptıkları keşfin ardından bombalı çantayı Y.S.'nin getirerek, İ.Z., ve R.A.'ya verdiği ortaya çıkarıldı.