29 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'u kana bulayacaklardı! Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüphelilere ilişkin flaş detaylar | SON DAKİKA HABERİ

İstanbul'u kana bulayacaklardı! Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüphelilere ilişkin flaş detaylar | SON DAKİKA HABERİ

'na patlayıcı koymaya çalışan şüphelilere ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltındaki 3 şüphelinin, sabah saatlerinde otogarda keşif yaptıkları, Y.S.'nin patlayıcıyı getirdiği belirlendi.  İ.Z., ve R.A.'nın, öğleden sonra Otogarı'n 4 ayrı noktasında bombaları patlatmayı ve ardından olay yerine gelen polis ekiplerine zaman ayarlı bombayla saldırı yapmayı planlandıkları ortaya çıkarıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
ABONE OL
İstanbul'u kana bulayacaklardı! Otogarda patlayıcı ile yakalanan şüphelilere ilişkin flaş detaylar | SON DAKİKA HABERİ

'na 5 kilogram patlayıcı bırakılmasına yönelik, İçişleri Bakanı , 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıklamıştı.

Operasyonun görüntüleri saniye saniye görüntülenmiş, güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansımıştı. Polisteki sorgusu süren Y.S.(39), İ.Z.(27) ve R.A.(25) adlı şüphelilere ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

SABAH KEŞİF YAPMIŞLAR

Şüphelilerden R.A.'nın bir tekstil firmasında reçmeci olarak, İ.Z.'nin de bir tekstil firmasında işçi olarak çalıştığı bildirildi.

Keşif yapan ve bombanın ele geçirildiği operasyondan saatler sonra 'nde yakalanan Y.S'nin çok sayıda suç kaydı olduğu ve uyuşturucu satıcılığından cezaevinde yattığı belirlendi.

4 AYRI YERİ PATLATMAYI PLANLADILAR

Şüphelilerin tam kapanma yoğunluğunun yaşandığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dün sabah saatlerinde keşif yaptıkları tespit edildi. Yaptıkları keşfin ardından bombalı çantayı Y.S.'nin getirerek, İ.Z., ve R.A.'ya verdiği ortaya çıkarıldı.

POLİSLERE SALDIRACAKLARDI

Çantada bulunan 4 uzaktan kumandalı bombayı otogarda 4 ayrı yerde patlatmayı, ardından olay yerine gelecek olan polislere 2 zaman ayarlı bombayla saldırı yapmayı planladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Otogar bombacının yakalanma anı kamerada! OTOGAR BOMBACININ YAKALANMA ANI KAMERADA!





A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA