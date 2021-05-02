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Son dakika: Hamilelerde ölüm oranı neden arttı? Uzman isimden Hindistan varyantı uyarısı: Hamileler ve çevresindekiler...

Son dakika haberi... virüste görülen artış ile koronavirüse bağlı hamilelerin ölüm oranlarında artış gözleniyor. Peki hamilelerde ölüm oranı neden arttı? Mutant virüs hamileleri nasıl etkiliyor? Gençler ve hamile ölümlerinde artışın nedeni mutant mı? Saç dökülmesi Kovid-19 belirtisi mi? ne kadar etkili? Başkanı Prof. Dr. , canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Balık, varyantı konusunda bilgiler vererek hamileler ve çevresindekilere kritik uyarılarda bulundu.

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Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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Son dakika: Hamilelerde ölüm oranı neden arttı? Uzman isimden Hindistan varyantı uyarısı: Hamileler ve çevresindekiler...

Gençler ve hamile ölümlerinde artış görülmeye başlandı. virüste görülen artış ile koronavirüse bağlı hamilelerin ölüm oranlarında artış gözleniyor. Peki hamilelerde ölüm oranı neden arttı? Mutant virüs hamileleri nasıl etkiliyor? Gençler ve hamile ölümlerinde artışın nedeni mutant mı? Saç dökülmesi Kovid-19 belirtisi mi? Sputnik V aşısı ne kadar etkili? Başkanı Prof. Dr. , canlı yayınında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

HAMİLELERDE ÖLÜM ORANI ARTTI MI?

Özellikle Hindistan varyantının gündeme gelmesinden sonra hamilelerde riskin arttığına dair veriler de gelmeye başladı. Ama şunu söylememiz lazım bu Hindistan varyantı ile ilgili bilgiler henüz çok netleşmedi. Hem mutasyonun ne ölçülerde olduğu hem de 'daki o dramatik tabloya aşırı ölümlere varyantın ne oranda etkili olduğuyla ilgili net bilgilere sahip değiliz henüz.

HAMİLELERDE DAHA AĞIR SEYREDİYOR

Net değil ama hamilelerde özellikle bu mutantın daha ağır seyrettiğine dair veriler var. Hamilelik bazı viral enfeksiyonlarda tabloyu ağırlaştıran istemediğimiz bir faktör olarak ortaya çıkabiliyor.

BEBEKLER İÇİN TEHLİKE Mİ?

Ama burada bebek açısından çok fazla telaşlanmamak gerekiyor. Hamile vatandaşlarımız çok fazla merak içindeler. Bu virüsün hamilelerden alsa bile bebeğe geçme ihtimali şu an için gösterilmiş değil. Dolayısıyla bu konuda kaygı duymalarına gerek yok.

HAMİLELER VE ÇEVRESİNDEKİLERE KRİTİK UYARI

Ama hamilelerin çok daha fazla dikkat etmeleri ve olabildiği kadar bu virüsü almamaya çalışmaları gerekiyor. Yani korunma tedbirleri konusunda hem hamilelerin kendileri hem de çevresindeki aile bireylerinin temas konusunda korunma tedbirleri konusunda en azından 3-5 kat daha özenli davranmalarında yarar var.

SAÇ DÖKÜLMESİ KOVİD-19 BELİRTİSİ Mİ?

1 yıl önce ilk Wuhan'da çıktığından itibaren belirtilerde de belli ölçülerde değişme başladı. Özellikle mutantların da yayılmasından sonra belirtilerde değişim oldu. Daha hafif belirtiler daha yaygın görülmeye başlandı dikkat çekmeye başladı. Örneğin nezle, soğuk algınlığı gibi belirtiler saç dökülmesi, tat koku kaybı, işitme kaybı, ishal gibi bulgular. Beyinde etkilenmeye bağlı hatırlamada zorluk gibi bir takım bulgular daha sonra ciltte bir takım döküntüler gibi çok değişik farklı farklı belirtiler görülmeye başlandı. Çünkü Kovid-19 virüsü sanıldığı gibi sadece solunum yolunu akciğerleri değil damarlar yoluyla tüm vücutta değişik belirtiler yapabiliyor.

SPUTNIK V NE KADAR ETKİLİ?

Bu aşı da diğer aşı gibi oldukça etkili bir aşı. Bu aşı ile beraber bizim tedarik zenginliğimiz artmış olacak. Salgınla mücadelede aşı en büyük silah olduğu için de önemli ölçüde bizi rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Şubat'ta meşhur bir tıp dergisinde bu aşının verileri açıklandı. Buna göre yüzde 91.6 etkili olduğu görülüyor. 60'ın üzerinde ülkede de onay aldı ve yaygın bir şekilde kullanılıyor. Güvenliği ile ilgili de bir sorun yok.

Hamilelerde ölüm oranı neden arttı? HAMİLELERDE ÖLÜM ORANI NEDEN ARTTI?
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