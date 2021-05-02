Son dakika: Hamilelerde ölüm oranı neden arttı? Uzman isimden Hindistan varyantı uyarısı: Hamileler ve çevresindekiler...

SPUTNIK V NE KADAR ETKİLİ?

Bu aşı da diğer aşı gibi oldukça etkili bir aşı. Bu aşı ile beraber bizim tedarik zenginliğimiz artmış olacak. Salgınla mücadelede aşı en büyük silah olduğu için de önemli ölçüde bizi rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Şubat'ta meşhur bir tıp dergisinde bu aşının verileri açıklandı. Buna göre yüzde 91.6 etkili olduğu görülüyor. 60'ın üzerinde ülkede de onay aldı ve yaygın bir şekilde kullanılıyor. Güvenliği ile ilgili de bir sorun yok.