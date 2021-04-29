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Son dakika: İstanbul'u kana bulayacaklardı! İşte otogar bombacısının yakalanma anı

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Giriş: 29.04.2021 14:44
Güncelleme:29.04.2021 14:47
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaşanacak bir katliamın güvenlik görevlilerince önlendiğini açıklamasının ardından yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Patlayıcı taşıyan PKK’lı güvenlik kameralarına yansıdı. İşte otogar bombacısının yakalanma anı...
Otogar bombacısının yakalanma anı OTOGAR BOMBACISININ YAKALANMA ANI
PKKlı hainler İstanbula saldıracaktı! PKK'LI HAİNLER İSTANBUL'A SALDIRACAKTI!
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Otogar bombacısının yakalanma anı
Otogar bombacısının yakalanma anı
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