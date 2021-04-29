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Son dakika: Otogar bombacının yakalanma anı kamerada! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Katliam önlendi' demişti

'da içerisinde 5 kilo patlayıcı olan çantayı attıktan sonra ’na kaçan PKK'lı teröristin yakalanma anı kameralara yansıdı. Bakanı Sülyeman Soylu, " polisi çok önemli bir katliamı önledi. PKK mensupları İstanbul'a 5 kilogram patlayıcı getirdi." diyerek duyurmuştu.

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Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
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Son dakika: Otogar bombacının yakalanma anı kamerada! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Katliam önlendi' demişti

'na 5 kilogram patlayıcı bırakan şüphelilerin yakalanmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.


Bakanı , 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıklamıştı.

Operasyona ilişkin yeni görüntüler basın ile paylaşıldı. Görüntürde yakalanan şüphelinin kelepçelenerek yazıhaneye sokulduğu görülüyor.

BAKAN SOYLU: İSTANBUL POLİSİ ÇOK ÖNEMLİ BİR KATLİAMI ÖNLEDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir televizyon kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı önledi. PKK mensupları İstanbul'a 5 kilogram patlayıcı getirdi. Polisimizin otogarda dikkatli takibi sonucu, istihbaratımızın keskin hafızası sonucu, bir aracın altına yerleştirilen 5 kilogram patlayıcıyı tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcıyı da etkisiz hale getirdiler. Otogarda patlamak üzere yakalandı." dedi.

OPERASYON ANI KAMERADA
Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun görüntüleri saniye saniye görüntülendi. Operasyon anı ayrıca güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülere, operasyonda yaşanan hareketlilik yansıdı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA
Bu arada Emniyet Müdürlüğü'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında il genelinde şehrin giriş çıkışlarında ve otogarlar bölgesinde alınan tedbirler kapsamında Bayrampaşa ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı içerisinde ve civarında gerçekleştirilen denetimler esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen 2 şahıs kaçmaya başlamış şahıslardan R. A. elindeki çantayı yol kenarındaki araç altına atıp kaçmaya çalışmış ancak kovalamaca sonucu Şube Müdürlüğümüz görevlilerince yakalanmış, otogar içerisine kaçan İ. Z. isimli şahsın ise otogar içerisinde gerçekleştirilen operasyonda sağ olarak yakalanması sağlanmıştır. Bomba imha ekiplerince sırt çantası incelendiğinde yaklaşık 5 KG civarında patlamaya hazır 4 adet Uzaktan komutalı 2 adet Zaman ayarlı toplam 6 adet Plastik patlayıcı madde olduğu ilk incelemede tespit edilmiş çalışma devam etmektedir." denildi.

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