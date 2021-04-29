Son dakika: Otogar bombacının yakalanma anı kamerada! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Katliam önlendi' demişti
İstanbul Bayrampaşa'da içerisinde 5 kilo patlayıcı olan çantayı attıktan sonra 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na kaçan PKK'lı teröristin yakalanma anı kameralara yansıdı. İçişleri Bakanı Sülyeman Soylu, "İstanbul polisi çok önemli bir katliamı önledi. PKK mensupları İstanbul'a 5 kilogram patlayıcı getirdi." diyerek duyurmuştu.
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na 5 kilogram patlayıcı bırakan şüphelilerin yakalanmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir aracın altına yerleştirilmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildiğini açıklamıştı.
Operasyona ilişkin yeni görüntüler basın ile paylaşıldı. Görüntürde yakalanan şüphelinin kelepçelenerek yazıhaneye sokulduğu görülüyor.
BAKAN SOYLU: İSTANBUL POLİSİ ÇOK ÖNEMLİ BİR KATLİAMI ÖNLEDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir televizyon kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı önledi. PKK mensupları İstanbul'a 5 kilogram patlayıcı getirdi. Polisimizin otogarda dikkatli takibi sonucu, istihbaratımızın keskin hafızası sonucu, bir aracın altına yerleştirilen 5 kilogram patlayıcıyı tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcıyı da etkisiz hale getirdiler. Otogarda patlamak üzere yakalandı." dedi.
OPERASYON ANI KAMERADA
Bakan Soylu'nun açıkladığı operasyonun görüntüleri saniye saniye görüntülendi. Operasyon anı ayrıca güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülere, operasyonda yaşanan hareketlilik yansıdı.
EMNİYETTEN AÇIKLAMA
Bu arada İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında il genelinde şehrin giriş çıkışlarında ve otogarlar bölgesinde alınan tedbirler kapsamında Bayrampaşa ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı içerisinde ve civarında gerçekleştirilen denetimler esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen 2 şahıs kaçmaya başlamış şahıslardan R. A. elindeki çantayı yol kenarındaki araç altına atıp kaçmaya çalışmış ancak kovalamaca sonucu Şube Müdürlüğümüz görevlilerince yakalanmış, otogar içerisine kaçan İ. Z. isimli şahsın ise otogar içerisinde gerçekleştirilen operasyonda sağ olarak yakalanması sağlanmıştır. Bomba imha ekiplerince sırt çantası incelendiğinde yaklaşık 5 KG civarında patlamaya hazır 4 adet Uzaktan komutalı 2 adet Zaman ayarlı toplam 6 adet Plastik patlayıcı madde olduğu ilk incelemede tespit edilmiş çalışma devam etmektedir." denildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e-Başvuru çalışma izin belgesi alma ekranı: Sokağa çıkma yasağında çalışma izin belgesi nasıl alınır? Tam kapanmada...
- MEB'den yaz tatili açıklaması! Okullar ne zaman kapanacak? 2. dönem sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
- Eczanelere tam kapanma düzenlemesi! Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, kapalı mı? Çalışma saatleri...
- Yurt dışı uçuşlar iptal mi, ertelendi mi? Tam kapanmada uçak seferleri yapılacak mı? Yurt dışı seyahatler...
- 3600 ek gösterge son durum: 2021'de 3600 ek gösterge çıkacak mı? Yeni gelişme var mı?
- Tam kapanmada sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı cezası kaç TL? Detaylar açıklandı
- Tam kapanmada hangi iş yerleri açık olacak? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? İşte muaf yerler ve kişiler...
- A101 perşembe indirimleri başladı! 29 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğunda yok yok! Sürpriz liste...
- e-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi kimler alabilir? Zorunlu haller neler?
- Tam kapanma bugün mü başlayacak? 29 Nisan yasaklar saat kaçta başlıyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri...
- Gemileri yaktı, geri dönüşe hazırlanıyor! TV8'in sevilen dizisine 2 oyuncu! Dramın dibine vurulacak...
- Tam kapanma sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? 17 günlük yasak saat kaçta başlayacak?