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Halk TV sunucusu Şeyda Taluk'tan akla ziyan soruşturma! Amaç tazminat koparmak

seçmenine hakaret ederek tepki çeken  sunucusu , kendisini eleştirenlerden şikâyetçi oldu. Yapılan şikâyet üzerine yaklaşık 4 bin soruşturma açıldığı tespit edildi. Taluk'un başvurduğu yöntemde, şikâyet edilen her bir kişiden tazminat kazanılması hedefleniyor. Hem ceza hem hukuk davalarına muhatap olan vatandaşlar, davayı kaybetmeleri durumunda şikâyetçinin avukatlık ücretini de ödüyor.

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Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Halk TV sunucusu Şeyda Taluk'tan akla ziyan soruşturma! Amaç tazminat koparmak

'nin yayın organı 'de geçen yıl akla ziyan sözleriyle gündeme gelen , "Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen" demişti. Taluk'un bu akla ziyan sözlerini eleştirenler kendilerini karakolda buldu.

4 BİN SORUŞTURMA AÇILDI
Taluk, skandal sözlerine sosyal medyada tepki gösteren herkesi tek tek savcılığa şikâyet etti. Sadece 'nde Taluk'un şikâyeti üzerine yaklaşık 4 bin soruşturma açıldığı tespit edildi.



genelinde ise Taluk mağdurlarının sayısı tam olarak bilinmiyor. Şikâyet üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alınan vatandaşlar, toplumu ayrıştıran sözleri nedeniyle Taluk'un yargılanması gerekirken, kendilerine suçlu muamelesi yapıldığını dile getirdi.



AMAÇ TAZMİNAT KOPARMAK
Taluk'un başvurduğu yöntemde, şikâyet edilen her bir kişiden tazminat kazanılması hedefleniyor. Hem ceza hem hukuk davalarına muhatap olan vatandaşlar, davayı kaybetmeleri durumunda şikâyetçinin avukatlık ücretini de ödüyor.

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CHP yandaşı Halk TV'de 'ın sunduğu isimli programa konuk olarak katılan Taluk, 'Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen' sözleriyle rezalete imza atmıştı. 20 Mart'taki program sonrası, sosyal medyadan tepki yağmış, "CHP'li teyzeler programa alkollü mü çıktı" yorumunu yapmıştı.

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