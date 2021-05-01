Halk TV sunucusu Şeyda Taluk'tan akla ziyan soruşturma! Amaç tazminat koparmak

CHP'nin yayın organı Halk TV'de geçen yıl akla ziyan sözleriyle gündeme gelen Şeyda Taluk, "Koronavirüs ağırlıklı olarak yaşlıları vuruyor ve AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı bir seçmen" demişti. Taluk'un bu akla ziyan sözlerini eleştirenler kendilerini karakolda buldu.