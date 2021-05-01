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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın kararı ile 8 üniversiteye 10 yeni fakülte kuruldu

Son dakika haberine göre Bazı fakültelerin kurulması ile bazı yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, 'de yer aldı. ile üniversitelerindeki beden eğitimi ve spor yüksekokulları da kapatıldı.

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Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın kararı ile 8 üniversiteye 10 yeni fakülte kuruldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Batman Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul Galata Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde Hukuk Fakültesi, Mardin Artuklu Üniversitesinde Tıp Fakültesi, Muş Alparslan Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde Hukuk Fakültesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Kayseri Tıp Fakültesi kuruldu.

Erzincan Binali Yıldırım ile Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerindeki beden eğitimi ve spor yüksekokulları da kapatıldı.

Söz konusu karar, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30'uncu maddesi gereğince verildi.

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