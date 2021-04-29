Halk TV ekranlarında skandal alkol yorumu! Berrin Sönmez canlı yayında sözde fetva verdi! "İçki haram değildir"
Halk TV ekranlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde alkollü içki satan tekel bayilerinin kapatılmasına ilişkin yorumlarda bulunan Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez, alkollü içkilerin haram olmadığını ifade etti. Sönmez, "Herkes, her şeye haram demeye çok meraklı. Bugün Diyanet de aynı şeyi yapıyor" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından koronavirüs salgınının kontrol altına alınabilmesi için 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanma dönemine geçildiğini duyurmuştu.
İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara vermesi kararlaştırılırken, bu yerler arasında tekel bayilerinin de bulunması tartışma yarattı.
İÇKİ HARAM DEĞİL"
Söz konusu tartışmaları Halk TV ekranlarında değerlendiren Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez, içkinin Kur'an-ı Kerim'de haram olarak geçmediğini öne sürdü.
"KUR'AN'DA HARAM OLARAK GEÇMEZ"
Sönmez, "İçki öteden beri haram derler. Kur'an'da haram olarak geçmez. Üç şey haram olarak geçer: Kan, insan eti ve domuz eti. Üçünden başkasına kimse haram demesin diye de bir açıklama vardır. Bunlar dışındakilere haram diyenlere, Allah tarafından ilahi mesaj iletilmiş ama herkes her şeye haram demeye çok meraklı. Bugün Diyanet de aynı şeyi yapıyor." ifadelerini kullandı.
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