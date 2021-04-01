Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan rezil oldu! Aşı provokasyonu elinde patladı

AŞI YOK...

Arslan Atay'ın "Babam ve annemin aşı sırası geldi, randevularını aldılar. Babam bugün aşı vurulmaya gitti. Bil bakalım ne yok? Evet, doğru bildin. Aşı yok!" tweet'ini okuyup, programın konuklarından Bahattin Yücel'den destek bulmaya çalıştı.

SİZ AŞI OLDUNUZ MU?

Arslan daha sonra Bahattin Yücel'e "Siz aşı oldunuz mu?" diye sordu. Yücel ise "Evet oldum. 2 kere" cevabını verdi.

Aradığı cevabı bulamayan Arslan bu kez Yücel'e "Etrafınızda vaka ve yoğunluk olarak bir sıkıntı var mı peki gözleminiz nedir" diye başka bir soru yöneltti.