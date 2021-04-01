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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan rezil oldu! Aşı provokasyonu elinde patladı

CHP yandaşı ve sunucusu , aşı konusunda 'yi karalamaya çalışırken rezil oldu. 'ın bir tweetini kaynak gösterip, Türkiye'de aşı yetersizliğine vurgu yapmaya çalışan program konuklarından bu konuda aradığı desteği bulamadı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan rezil oldu! Aşı provokasyonu elinde patladı
Türkiye, 14 Ocak'ta başlattığı koronavirüs aşı kampanyasında, başarısını sürdürüyor.

Birçok ülkeyi geride bıran , sağlık altyapısı yatırımları ve yeterli sağlık çalışanı istihdamının etkisiyle, koronavirüs aşılarını kısa sürede vatandaşlara uygulanıyor.

15 MİLYONU GEÇTİ
Türkiye'nin dört bir yanında, en ücra köylere kadar dağıtımı yapılan aşıların uygulamaları devam ederken, uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 15 milyonu geçti.

Türkiye'nin bu başarılarına rağmen muhalefet cephesinden eleştiriler gelmeye devam ediyor.

Dün de 'de, Medya Mahallesi'nin sunucusu , konuklarıyla Türkiye'deki aşılama çalışmalarını değerlendirdi.

Hükümetin aşılama çalışmalarını eleştirmeye çalışan , 'ın bir tweet'ini kaynak gösterip, Türkiye'de aşı yetersizliğine vurgu yapmaya çalıştı.

AŞI YOK...
Arslan Atay'ın "Babam ve annemin aşı sırası geldi, randevularını aldılar. Babam bugün aşı vurulmaya gitti. Bil bakalım ne yok? Evet, doğru bildin. Aşı yok!" tweet'ini okuyup, programın konuklarından 'den destek bulmaya çalıştı.

SİZ AŞI OLDUNUZ MU?
Arslan daha sonra Bahattin 'e "Siz aşı oldunuz mu?" diye sordu. Yücel ise "Evet oldum. 2 kere" cevabını verdi.

Aradığı cevabı bulamayan Arslan bu kez Yücel'e "Etrafınızda vaka ve yoğunluk olarak bir sıkıntı var mı peki gözleminiz nedir" diye başka bir soru yöneltti.

SIKINTI YAŞAYAN YOK...
Yücel ise "Aşı yokluğu konusunda sıkıntı yaşayan yok" diye yanıtladı.

Aldığı cevaplardan yüzü düşen Arslan "Randevusu olup da aşı yok diye olamayanlar da var" diyerek konuyu kapattı.

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