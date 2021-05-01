Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mahruze Keleş'e sürpriz ziyaret: "Son nefesime kadar oyum Erdoğan'a"

"CUMHURBAŞKANIMIZ GELİNCE DÜNYALAR BENİM OLDU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahruze Keleş, "Cumhurbaşkanımız geldi, dünyalar benim oldu. Sanki yeniden doğmuş gibi oldum. O dünyaların cumhurbaşkanı. Çok sevindim, çok şaşırdım. Rabbim ona uzun ömürler versin. Süleyman Soylu'yu da bekliyorum. Onu da çok seviyorum. Torunlarıma başörtü getirdi, onlar da örtünecek. Böyle bir cumhurbaşkanı başka hiçbir yerde yok" diye konuştu.

MAHRUZE TEYZE NE DEMİŞTİ?

Yaklaşık 1 yıl önce Mahruze Keleş, kameralara yansıyan açıklamalarında Başkan Erdoğan ile görüşmek istediğini ve evinde ağırlamak isteğini söylemişti. Mahruze Teyze, "Son nefesime kadar oyum Erdoğan'a" ifadesini kullanmıştı.