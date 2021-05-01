Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mahruze Keleş'e sürpriz ziyaret: "Son nefesime kadar oyum Erdoğan'a"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tuzla'da işçilerle birlikte yaptığı iftar sonrasında Sultanbeyli'de Mahruze Keleş'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan mahallede tezahüratlarla karşılanırken, mahallede ufak bir tur atarak vatandaşları selamladı. Mahruze Keleş Erdoğan'a yönelik "Son nefesime kadar oyum Erdoğan'a" ifadesini kullanmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla'da iftarda işçilerle iftarda bir araya gelmişti. İşçilerle yaptığı iftarın sonrasında Sultanbeyli'ye geçen Başkan Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaret etti.
MAHALLE HALKINDAN TEZAHÜRAT
Başkan Erdoğan, Mahruze Keleş'i ziyaretinin ardından Sultanbeyli'de mahalleli ile bir araya geldi. Balkonda Başkan Erdoğan'ı gören vatandaşlar ona tezahüratlarda bulundu.
Öte yandan Başkan Erdoğan, yanına gelen küçük bir kız çocuğuna da oyuncak hediye etti.
"CUMHURBAŞKANIMIZ GELİNCE DÜNYALAR BENİM OLDU"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahruze Keleş, "Cumhurbaşkanımız geldi, dünyalar benim oldu. Sanki yeniden doğmuş gibi oldum. O dünyaların cumhurbaşkanı. Çok sevindim, çok şaşırdım. Rabbim ona uzun ömürler versin. Süleyman Soylu'yu da bekliyorum. Onu da çok seviyorum. Torunlarıma başörtü getirdi, onlar da örtünecek. Böyle bir cumhurbaşkanı başka hiçbir yerde yok" diye konuştu.
MAHRUZE TEYZE NE DEMİŞTİ?
Yaklaşık 1 yıl önce Mahruze Keleş, kameralara yansıyan açıklamalarında Başkan Erdoğan ile görüşmek istediğini ve evinde ağırlamak isteğini söylemişti. Mahruze Teyze, "Son nefesime kadar oyum Erdoğan'a" ifadesini kullanmıştı.
"KAPIMIZ SONUNA KADAR AÇIK"
Daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mahruze Keleş'i telefonla aradı. Görüşmede Erdoğan, halini hatırını sorduğu Mahruze Keleş'e, "Şu an Ankara'dayım. İstanbul'a geldiğimde ziyaretinize geleceğim" demişti. Mahruze Keleş ise, "Buyurun gelin sabırsızlıkla bekliyoruz. Size kapımız sonuna kadar açık Başkanım" diye karşılık vermişti.
NE OLMUŞTU?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 Ocak 2019'da Sultanbeyli'deki semt pazarında Mahruze Keleş'ten oy istemiş, Keleş, İmamoğlu'na, "Sana börek, kete yaparım ama oy vermem" demişti.
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