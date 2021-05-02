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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz darbe gecesine ait itiraf gibi sözler

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Giriş: 02.05.2021 00:19
Güncelleme:02.05.2021 00:19
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde yaşananlarla ilgili itiraf gibi açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı bulunan darbecilere ait tankların arasından geçmiş ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun evine gitmişti. O gece yaşananlara ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Ben (zırhlı aracın yanından yürüyerek) geçtim” ifadelerini kullandı. Öte yandan hain darbecilerin himayesindeki tanklar Kemal Kılıçdaroğlu'na yol verirken Başkan Erdoğan ve vatandaşlar direniş örneği göstermişti. Kılıçdaroğlu 4 yıl önce "Siz 15 Temmuz gecesi tankın önüne neden çıkmadınız? Daha önce böyle bir demeciniz olmuştu." sorusuna "İyi de tank getirselerdi, nerede tank?" cevabını vermişti.

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