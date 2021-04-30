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Önce kapanmayı savundu sonra eleştirdi! Kılıçdaroğlu yine kendiyle çelişti |Video

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Giriş: 30.04.2021 16:53
Güncelleme:30.04.2021 16:54
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu youtube da bir canlı yayına katıldı, o programda yaptığı açıklamalar yine birbiriyle çelişti. Tam kapanma kararını deteklediğini söyleyen Kılıçdaroğlu ardından kararı eleştirmeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun çelişkili açıklamaları bu kadarla da kalmadı. Ayrıntılar haberimizde...

Önce tam kapanmayı savundu sonra eleştirmeye başladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yine kendiyle çelişti

Kılıçdaroğlu katıldığı programdan önce "Tam kapanma kararı doğru bana göre" dedi hemen ardından "Tamamen plansız tamamen kontrolsüz kendilerine göre bir kara alıyorlar." diyerek yine kendiyle çelişti.

YouTube'da yayınlanan bir programa katılan Kılıçdaroğlu, ekonomik tedbirleri eleştiririken de birbiri ile taban tabana zıt açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Siz bir ekonomik paket açıkladınız mı? Esnafa veya vatandaşa yönelik ne kadar para ayırdılar. Bu gün bir 5 milyar Türk Lirası ayrıldı."

Kendisine "Ekonomik yardım paketinin ne kadar olması gerektiği" yönünde sorulan soruya ise Kılıçdaroğlu, "Öyle bir çalışmamız olmadı" sözleriyle cevap verdi.

Vatandaşa gerekli yardımların yapılmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, bu konuda da çelişkilerini sürdürdü.

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