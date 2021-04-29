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Son dakika: Thodex vurgununda flaş gelişme! 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Giriş: 29.04.2021 12:05
Güncelleme:29.04.2021 12:11
Son dakika haberi... THODEX Kripto Para Borsası operasyonuyla ilgili gözaltına alınan 70 şüpheliden 61’i adliyeye getirilmişti. Şüphelilerden 33’ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken 22’si adli kontrolle 6’sı ise tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmişti. Konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Emniyetteki işlemleri süren 16 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.
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