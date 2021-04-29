Koronavirüs güvenlik derecelendirmesi açıklandı! Türkiye'den hem havayolu hem havalimanı listede

Pek çok havayolu, koronavirüsün devam eden etkisi nedeniyle programlarını gözden geçirmiş veya bazı filolarını durdurmuştu. Ancak devam eden havayollarının da virüsün potansiyel yayılmasını sınırlandırmak için sıkı güvenlik önlemleri geliştirmesine neden olmuştu.

Hatta bu havayolları daha da önemlisi, seyahat eden halkın yakın gelecekte tekrar uçmanın keyfini çıkaracak kadar rahat ve güvende hissetmesini sağladı. Tam da buna erişmek için yerinde derinlemesine inceleyen ve anket yürüten hava taşımacılığı derecelendirme kuruluşu Skytrax, COVID-19 güvenlik akreditasyonunu başlattı.