Son dakika | Teröristlere "şehit" diyen Selahattin Demirtaş'ın cezası onandı

17 Mart 2013'de İstanbul Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme meydanında BDP il teşkilatı ve Halkların Demokratik Kongresinin ortaklaşa düzenlediği Nevruz etkinliğinde eski BDP ve HDP eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, PKK'lı teröristleri kastederek "Sakine, Leyla, Fidan arkadaşlarımızın şahsında bütün şehitlerimizi saygı ile anmak istiyorum. Bir nöbet kulübesinde gece yarısı nöbet tuttunuz mu? Kandil'i dümdüz ederiz diyenlerin kendilerini davet ediyorum, omzuna G-3 takıp gitsinler" demişti. Hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan dava açılan Demirtaş, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a verilen 4 yıl 8 ay hapis cezasını onadı. Demirtaş'ın avukatları sanığın esas hakkındaki mütalaaya karşı süre verilmeyerek savunma hakkının kısıtlandığı gerekçesiyle ceza dosyasını temyize götürdü.

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI "KARAR BOZULSUN"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Demirtaş'a gönderilen esas hakkındaki mütalaayla ilgili Demirtaş'ın süre istediğinin dosyada mevcut olduğunu belirtilerek kararın bozulmasını talep ederek dosyayı Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne tebliğ etti.

"ISRARLA SAVUNMA YAPMAKTAN KAÇINDI"

SABAH'ın ulaştığı Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararında, Demirtaş'ın yargılamanın başlangıcından itibaren ısrarla savunma yapmaktan kaçındığı, mahkemedeki mütalaanın Haziran ayında sanığa tebliğ edildiği savunma yapmayan sanığa 3 ay sonra yine mütalaanın gönderildiği belirtilerek sanık avukatı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cezayı bozma talebi reddedildi. Aynı zamanda sanığın Nevruz kutlamalarında yaptığı konuşma sırasında, PKK'nın sözde paçavralarının ve Abdullah Öcalan posterlerinin açıldığı, konuşmaların ise PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşru gösteren ve teşvik eden ifadeler içerdiği kaydedildi.

3 YIL 6 AY DAHA HAPİS YATACAK

Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığını belirten Yargıtay 16. Ceza Dairesi heyeti, Demirtaş'a verilen cezayla ilgili vicdanı kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu kaydedilerek temyiz kararını esestan reddederek hükmün onanmasına karar verdi. Verilen 4 yıl 8 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmesiyle birlikte tutuklu eski HDP eşbaşkanı Demirtaş, kanunlara göre verilen cezanın 4'de 3'üne denk gelen 3 yıl 6 ay daha hapiste kalacak.