Son dakika: Tam kapanma kararı! Sağlık tesislerinde bulunan kreşler açık tutulacak

Sağlık Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, "Cumhurbaşkanlığımızca 14/04/2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' konulu 2021/8 sayılı genelge ile Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulmuştur. Bu defa da Covid-19 salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 tarihi saat 19.00 ile 17 Mayıs 2021 saat 05.00 tarihleri arasında tam kapanma dönemine geçileceği kamuoyuna ilan edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce 27.04.2021 tarihinde 17665 sayı ile yayımlanan 'Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' konulu yazı ile de hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarının Cumhurbaşkanımızca uygun görüldüğü belirtilmiştir" denildi.