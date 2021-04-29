Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 25. buluşma
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu bugün yaşadı. Muş’ta dağa kaçırılan oğlu Recep için 30 Aralık 2020 tarihinde eyleme katılan baba Bayram Yetkin evladına kavuştu.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti 605'inci gününde de devam ederken ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
5 yıl önce 15 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Recep için eyleme katılan baba Bayram Yetkin evladına kavuştu.
Aile, 30 Aralık 2020'de Muş'tan gelerek Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbetine katılmıştı.
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