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Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 25. buluşma

İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu bugün yaşadı. ’ta dağa kaçırılan oğlu Recep için 30 Aralık 2020 tarihinde eyleme katılan baba evladına kavuştu.

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Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
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Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 25. buluşma

Çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti 605'inci gününde de devam ederken ailelerden biri daha evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

5 yıl önce 15 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Recep için eyleme katılan baba evladına kavuştu.

İl Jandarma Komutanlığı İkna Süreci Uzmanlarınca yapılan ikna çalışmaları neticesinde 28 Nisan 2021 tarihinde ilinde güvenlik güçlerine teslim olması sağlandığı belirtildi.



Aile, 30 Aralık 2020'de Muş'tan gelerek Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbetine katılmıştı.

Evlat nöbetinde 25. buluşma EVLAT NÖBETİNDE 25. BULUŞMA

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