Bakan Soylu açıkladı! 50 kilogram plastik patlayıcı ve EYP düzeneği ele geçirildi

Güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonlarla aranan teröristleri tek tek etkisiz hale getirirken, diğer yandan elde edilen istihbari bilgiler ve komisyon kararı doğrultusunda, zaman zaman bazı teröristler de örgüt içindeki önemlerine göre ilgili kategoriye ekleniyor.

Bu kapsamda, 2015'te biri yeşil ve 8'i gri kategoriden olmak üzere 9, 2016'da biri kırmızı, 6'sı mavi, 10'u yeşil, 10'u turuncu ve 75'i gri kategoriden olmak üzere 102, 2017'de biri kırmızı, 4'ü mavi, 9'u yeşil, 6'sı turuncu ve 49'u gri kategoriden olmak üzere 69, 2018'de 12'si kırmızı, 6'sı mavi, 6'sı yeşil, 8'i turuncu, 43'ü gri kategoriden olmak üzere 75, 2019'da 10'u kırmızı, 8'i mavi, 2'si yeşil, 16'sı turuncu ve 85'i gri kategoriden olmak üzere 121, 2020'de 5'i kırmızı, 3'ü mavi, 21'i turuncu ve 51'i gri kategoriden olmak üzere 80 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

Yılbaşından bugüne kadar ise 2'si kırmızı, 3'ü turuncu ve 4'ü gri olmak üzere 9 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

Böylece 2015'ten bu yana etkisiz hale getirilen sözde üst düzey terörist sayısı, 31'i kırmızı, 27'si mavi, 28'i yeşil, 64'ü turuncu ve 315'i gri kategoriden olmak üzere 465'e ulaştı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 401'inin PKK, 16'sının DHKP-C, 15'inin DEAŞ, 9'unun MLKP, 7'sinin FETÖ, 6'sının TKP/ML, 3'ünün Hizbullah, 2'sinin THKP-C, 2'sinin DKP/BÖG, birer teröristin ise Vasat, MKP, El Kaide ve HTŞ mensubu olduğu tespit edildi.

Halen "www.terorarananlar.pol.tr" internet sitesinde 230'u kırmızı, 100'ü mavi, 102'si yeşil, 192'si turuncu ve 652'si gri kategoride olmak üzere 1276 terörist bulunuyor.