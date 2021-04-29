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Haberler Galeri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Katliam önlendi' diyerek açıklamıştı! Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Katliam önlendi' diyerek açıklamıştı! Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaşanacak bir katliamın güvenlik görevlilerince önlendiğini açıklamasının ardından, bir aracın altına yerleştirilmiş 5 kilogram patlayıcının ele geçirildiği operasyonun cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler ve operasyon anları görülüyor.

Giriş Tarihi: 29.04.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 09:21
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Katliam önlendi' diyerek açıklamıştı! Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütü mensuplarının İstanbul'a getirdiği 5 kilogram patlayıcının otogarda bir aracın altına yerleştirilmiş halde yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Katliam önlendi' diyerek açıklamıştı! Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Gerçekleştirilen operasyonla patlayıcının etkisiz hale getirildiğini ifade eden Soylu, katliamın önüne geçildiğini aktardı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Katliam önlendi' diyerek açıklamıştı! Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Şüphelilerin yakalandığı operasyona ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Katliam önlendi' diyerek açıklamıştı! Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler ve operasyon anları görülüyor.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Katliam önlendi' diyerek açıklamıştı! Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Bombalı saldırganların polisler tarafından kıskıvrak yakalandığını söyleyen Furkan Çalışkan, "Sabahleyin ben dükkanımda oturuyordum, müşterilerim vardı. Bir anda bağırmalar, koşuşturmalar oldu. Çıktık dışarıya polisler halkı uzaklaştırdı. Güvenlik şeridi çekti. İki kişi koşturarak geliyordu. Çanta vardı burada. Bomba dediler zaten. Arabaya aldılar iki kişiyi. Bomba imha ekibi geldi. Aldılar çantayı gittiler. Çok yoğunluk vardı bugün otogarda. Faciayı Allah korudu" dedi.