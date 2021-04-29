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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Katliam önlendi' diyerek açıklamıştı! Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaşanacak bir katliamın güvenlik görevlilerince önlendiğini açıklamasının ardından, bir aracın altına yerleştirilmiş 5 kilogram patlayıcının ele geçirildiği operasyonun cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler ve operasyon anları görülüyor.
Giriş Tarihi: 29.04.2021 09:18Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 09:21