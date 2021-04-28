28 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: PKK'lı hainler İstanbul'a saldıracaktı! Otogar'a bombalı saldırı düzenlenecekti! Bakan Süleyman Soylu duyurdu

Son dakika: PKK'lı hainler İstanbul'a saldıracaktı! Otogar'a bombalı saldırı düzenlenecekti! Bakan Süleyman Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı yaptığı son dakika açıklamasında 'a yönelik terör saldırısının bugün polis ekipleri tarafından önlendiğini açıkladı. mensuplarının 5 kilogram patlayıcıyı İstanbul'a getirdiğini ve otogarda patlatmak üzereyken yakalandıklarını duyurdu. Bakan Soylu ayrıca kreşlerin açılmasına yönelik konuşurken, kripto para konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.04.2021 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021
ABONE OL
Son dakika: PKK'lı hainler İstanbul'a saldıracaktı! Otogar'a bombalı saldırı düzenlenecekti! Bakan Süleyman Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı katıldığı bir programda gündeme dair son gelişmeleri değerlendirdi.

EVLAT NÖBETİNDE MÜJDELİ HABER

Aylardır süren 'Evlat Nöbeti'ne ilişkin müjdeli bir haber veren Bakan Soylu, "Diyarbakır Annelerinde yarın 25. buluşma gerçekleşecek. Bayram ve Fatma Yetkin evladıyla buluşacak. Recep'i 15 yaşında çocuklarını kaçırmışlar" dedi. Ailenin peşinden gittiğini aktaran Soylu, teröristlerin aileyi tehdit ettiğini de söyledi.

PKK TUZ RUHU GİBİ ERİYOR

İkna çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Soylu, "Buna bir akademi desek abartmış sayılmayız. Bu işin mektebi, okulu var. 12 bine yakın aile ile görüşülüyor ve onlara evlatlarının adalete teslim olurlarsa, gerekli kanunlar çerçevesinde destek olacağı bildiriliyor. Arkadaşlarımız çok önemli güven tesis ediyorlar. İkna çalışmaları ise hepimizin göğsünü kapartıyor. İkna çalışmaları 'tı tuz ruhu ile eritir gibi eritiyor" dedi.

"KIRMIZI LİSTEDEN BİR TERÖRİSTİN İFADESİ ALINIYOR"

Kırmızı listeden bir teröristin de ifadesinin alındığını aktaran Soylu, "Kırmızı listeden bir ismin 17-18 gündür ifadesinin alıyoruz. Önemli şeyler söyledi. Dost bildiklerimizin bize nasıl ihanet ettiklerini, arkamızdan nasıl kumpaslar çevirdiklerini anlattı" ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL'DA KATLİAM YAPACAKLARDI

Türkiye'de bir katliamın önlendiğini belirten Soylu, "Bugün PKK terör örgütü mensupları 'a 5 kiloluk patlayıcı getirdiler. Bir aracın altına yerleştirilen 5 kiloluk patlayıcıyı tespit ettiler ve bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcılar da imha edildi. 2 kişi gözaltına alındı." dedi.

"TAM KAPANMA DÖNEMİNE GİRİYORUZ"

Koronavirüs sürecine dair değerlendirmelerde de bulunan Bakan Soylu, bugüne kadar geçilen süreci aktardı. Soylu, "Yarın saat 19'dan itibaren tam kapanma dönemine giriyoruz" dedi ve kamu düzeninden hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini söyledi.

"TÜRKİYE GÖRÜNENDEN ÇOK FAZLASIDIR"

Salgın sürecinde büyük bir fedekarlık yapıldığını aktaran Soylu, "Türkiye'yi görünenle değerlendirenler her zaman yanılmıştır. Türkiye göründen çok fazlasıdır. Türkiye bu süreçte ölçerek, biçerek vatandaşlarımızın devletten, hükümetten beklediğini yerine getirerek elinden geleni ortaya koymuştur." dedi.

KREŞLER AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanımızın kararı, ilk kararda duruyor, açmamak konusunda. Bazı Avrupa ülkelerinde açma konusunda esneklik var. Bütün çalışma şartlarını düşünerek bir değerlendirme yapıyoruz. Aile Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı değerlendiriyor. Aile Bakanlığı bir çalışma yapıyor, kendilerine gelen taleplere yönelik bir karar verecekler.

Kapanma olmasaydı bayram için hareketlilik olacaktı. Aşılar sayesinde Haziran sonunda iyi bir noktada olacağız.

TAM KAPANMADA ALKOL YASAĞI

Geçen kısıtlamada da bu tartışmayı yaptık. Bütük kısıtlamalarda ne varsa aynı. Kural aynı sadece süre uzadı. Cumartesi-Pazar kısıtlamasından hiçbir farkı yok. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da birçok örnekleri var. Biz bunları değerlendirerek bütün adımları attık.

TAM KAPANMADA KİMLER MUAF OLACAK?

E-başvuru bakanlığın internet adresinden yapılabiliyor. Çalışmak zorunda olanlar e-başvuruyla izin alabilecekler. Cenazeler için kolaylıklar getirildi. Otel rezervasyonunu kapanmadan önce alanlar perşembe günü gidebilirler. Seyahat izin belgesini alanlar, onunla dönebilme imkanına sahip olurlar.

BAKICILAR MUAF OLACAK MI?

Yaşlı ve hastalar için raporla izin alabilecekler.

KRİPTO PARA VURGUNU SORUŞTURMASI

82 kişiye yönelik bir gözaltı kararı çıktı, 77 kişi gözaltına alındı, halen gözaltında olanlar var. Bu hadise ortaya çıkar çıkmaz bir kırmızı bülten kararını Adalet Bakanlığı'na iletti. Biz hemen Innterpol'e ilettik, ertesi gün kırmızı bülten çıkarıldı. Arnavutluk İçişleri Bakanlığı ile görüştük. 4 ülkede ekiplerimiz çalışma yapıyor. soruşturma yürüyor.

Biz üniversite 4'teyken bir 3 arkadaş para piyasalarına merak sardık. Şirket kurduk, temel ve teknik analiz yapıyorduk. 93'e yaptım ve bıraktım. Para piyasalarıyla ilgili bir bilgim var. 2 milyar dolar haberi çıktı, bu büyük bir para. Para piyasalarıyla ilgilenenlerden bekledim bu büyük bir para olur mu demelerini. Arkadaşlarımızın şu ana kadar öğrendikleri 108 milyon dolarlık bir portföy var. İşlem hacmi ve portföy ayrı şeylerdir. Muhasebecisinden bilgisayarlarından bu bilgiyi çıkardık. 2 milyar dolarlık bir bulgu sözkonusu değil.

Buraya Eryaman'dan geldim, iftara gittim. İnsanlar sokakta benle fotoğraf çektirdi. Ne diyeyim siz suçlu olabilirsiniz fotoğraf çektirmeyelim mi diyeyim. Benim bugün 22 randevum vardı, işimi yaptım. Biz koruma kulelerini içinde yaşayan birileri değiliz. Vatandaş fotoğraf çektirmek istediğinde veya makama geldiğinde fotoğraf çektirmek istediğinden çektirmeyecek miyim?

YKS ve LGS ertelenecek mi? Öğretmen ataması... YKS VE LGS ERTELENECEK Mİ? ÖĞRETMEN ATAMASI...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA