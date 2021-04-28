Son dakika: PKK'lı hainler İstanbul'a saldıracaktı! Otogar'a bombalı saldırı düzenlenecekti! Bakan Süleyman Soylu duyurdu

BAKICILAR MUAF OLACAK MI?

Yaşlı ve hastalar için raporla izin alabilecekler.

KRİPTO PARA VURGUNU SORUŞTURMASI

82 kişiye yönelik bir gözaltı kararı çıktı, 77 kişi gözaltına alındı, halen gözaltında olanlar var. Bu hadise ortaya çıkar çıkmaz bir kırmızı bülten kararını Adalet Bakanlığı'na iletti. Biz hemen Innterpol'e ilettik, ertesi gün kırmızı bülten çıkarıldı. Arnavutluk İçişleri Bakanlığı ile görüştük. 4 ülkede ekiplerimiz çalışma yapıyor. soruşturma yürüyor.

Biz üniversite 4'teyken bir 3 arkadaş para piyasalarına merak sardık. Şirket kurduk, temel ve teknik analiz yapıyorduk. 93'e yaptım ve bıraktım. Para piyasalarıyla ilgili bir bilgim var. 2 milyar dolar haberi çıktı, bu büyük bir para. Para piyasalarıyla ilgilenenlerden bekledim bu büyük bir para olur mu demelerini. Arkadaşlarımızın şu ana kadar öğrendikleri 108 milyon dolarlık bir portföy var. İşlem hacmi ve portföy ayrı şeylerdir. Muhasebecisinden bilgisayarlarından bu bilgiyi çıkardık. 2 milyar dolarlık bir bulgu sözkonusu değil.

Buraya Eryaman'dan geldim, iftara gittim. İnsanlar sokakta benle fotoğraf çektirdi. Ne diyeyim siz suçlu olabilirsiniz fotoğraf çektirmeyelim mi diyeyim. Benim bugün 22 randevum vardı, işimi yaptım. Biz koruma kulelerini içinde yaşayan birileri değiliz. Vatandaş fotoğraf çektirmek istediğinde veya makama geldiğinde fotoğraf çektirmek istediğinden çektirmeyecek miyim?