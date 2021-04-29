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Adnan Oktar örgütünde çözülmeler hızlandı! Bir 'kedicik' daha itirafçı oldu

Organize Silahlı Suç Örgütü davası görülürken birçok isim itirafçı oldu, örgütle ilgili önemli bilgiler verdi. Örgütün finansal gücü ve sosyal medyadaki dezenformasyonları azalınca Müge Ögütçü de itirafçı oldu. 1989’daki sınavında birinci olan ve Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nü bitiren Müge Ögütçü, “Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, dayak attı” diyerek etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
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Adnan Oktar örgütünde çözülmeler hızlandı! Bir 'kedicik' daha itirafçı oldu

Organize silahlı suç örgütü kurduğu ve yönettiği gerekçesiyle ve 13 yakın müridinin 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis ve 400'er bin lira ceza aldığı davada, kediciklerden de 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karar kesinleşene kadar ev hapsinde tutulan 52 yaşındaki Müge Ögütçü, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği mektupta etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirterek örgütle ilgili itiraflarda bulundu.

Hürriyet'in haberine göre Öğütçü mektubunda şunları anlattı: "1989 yılında yapılan ÖSYM sınavında birinci olup Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nü bitirdim... Adnan Oktar kendisiyle birlikte olmak istemediğim için Dragos'taki örgüt merkezinde üç kez bana tecavüz etti.

Daha sonra Didem Ürer ve Aylin Atmaca'yı yanına çağırdı. Adnan Oktar benden, gelen kadınlara yatakta çok iyi olduğunu söyleyerek kendisini övmemi istedi.

"SESİM İNCE DİYE DÖVERDİ"

Ses tonumun ince olması ve bakışlarım nedeniyle Adnan Oktar'dan yıllarca dayak yedim. Ona olan korkum nedeniyle hiçbir zaman güzel bakamıyordum. 'Bana sevgiyle bak' diyerek dayak atardı. Bazen bana ve diğer kızlara uyguladığı şiddet saatlerce hatta günlerce sürerdi.

Kendisi uykusu gelince gider uykusunu alır, ertesi gün kalkınca tekrar şiddet uygulamaya devam ederdi. Bizim uyumamıza izin vermezdi. Bazen 'Bir sebep olsun da seni döveyim' derdi. Adnan Oktar'ın talimatıyla bikinili, mayolu ve çıplak fotoğraflarım çekildi.

Niyetleri beni porno yıldızı gibi gösterip, örgüte girince düzeldiğimi iddia etmekti. Bu fotoğraflarla internet sitesi kuracaklardı. Düzenledikleri uluslararası konferanslarda tercümanlık yaptığım için çektikleri resimleri kullanamadılar."

ÇÖZÜLMELER HIZLANDI

davası görülürken birçok isim itirafçı oldu, örgütle ilgili önemli bilgiler verdi. Davanın karar aşamasında itirafçı olan kediciklerden biri de Ayça Pars'tı. Karardan sonra ise 'hayalet' lakaplı Murat Çakır itirafçı oldu.

Örgütten ayrılmak isteyenlere baskı yapıldığını, tavır alındığını, özellikle kadınların zor durumda bırakıldıklarını anlattı. Örgütün finansal gücü ve sosyal medyadaki dezenformasyonları azalınca Müge Ögütçü'nün itirafları geldi. Birçok kediciğin de itirafçı olmak istediği ancak cesaret edemediği iddia edildi.

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