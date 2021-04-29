Adnan Oktar örgütünde çözülmeler hızlandı! Bir 'kedicik' daha itirafçı oldu

Hürriyet'in haberine göre Öğütçü mektubunda şunları anlattı: "1989 yılında yapılan ÖSYM sınavında birinci olup Boğaziçi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nü bitirdim... Adnan Oktar kendisiyle birlikte olmak istemediğim için Dragos'taki örgüt merkezinde üç kez bana tecavüz etti.