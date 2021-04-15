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Adnan Oktar örgütünü çökerten isme ölüm tehdidi: Hesap vereceksin

örgütünü çökerten isimlerden , ölüm tehditleri aldığını belirterek ’na suç duyurusunda bulundu. ngiltere ve alan kodlu numaralardan gelen mesajlarda, Mamati'ye "Hesap vereceksin dünyada da ahirette de..." şeklinde mesajlar geldiği belirtildi.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 15.04.2021 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
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Adnan Oktar örgütünü çökerten isme ölüm tehdidi: Hesap vereceksin

2017'de örgütten ayrıldıktan sonra ihbar ve itiraflarıyla örgüte operasyon yapılmasını sağlayan , kendisine tehdit mesajları gönderen yurt dışı numaralarını ve mesaj içeriklerini de savcılığa verdi.

ve alan kodlu numaralardan gelen mesajlarda, Mamati'ye "En ummadığın anda nerede saklanırsan saklan ensendeyiz ve canını alacağız. Senin katlin vacip aşağılık münafık. Hesap vereceksin dünyada da ahirette de..." şeklinde mesajlar geldiği görüldü.

Avukatı Eser Çömlekçioğlu tarafından savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde "Bu tehdit mesajlarının örgüt yöneticileri Adnan Oktar ve Ulviye Didem Ürer'in talimatıyla gönderildiği açıkça ortadadır" denildi. Dilekçede, tehdit mesajları gönderen numaraların tespit edilerek, tehdit, hakaret ve kişilerin huzurunu bozma suçlarından yargılanması istendi.

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