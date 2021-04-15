Adnan Oktar örgütünü çökerten isme ölüm tehdidi: Hesap vereceksin

İngiltere ve Almanya alan kodlu numaralardan gelen mesajlarda, Mamati'ye "En ummadığın anda nerede saklanırsan saklan ensendeyiz ve canını alacağız. Senin katlin vacip aşağılık münafık. Hesap vereceksin dünyada da ahirette de..." şeklinde mesajlar geldiği görüldü.