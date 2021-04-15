Adnan Oktar örgütünü çökerten isme ölüm tehdidi: Hesap vereceksin
Adnan Oktar örgütünü çökerten isimlerden Özkan Mamati, ölüm tehditleri aldığını belirterek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. ngiltere ve Almanya alan kodlu numaralardan gelen mesajlarda, Mamati'ye "Hesap vereceksin dünyada da ahirette de..." şeklinde mesajlar geldiği belirtildi.
YAŞAM Sabah
2017'de örgütten ayrıldıktan sonra ihbar ve itiraflarıyla örgüte operasyon yapılmasını sağlayan Özkan Mamati, kendisine tehdit mesajları gönderen yurt dışı numaralarını ve mesaj içeriklerini de savcılığa verdi.
Avukatı Eser Çömlekçioğlu tarafından savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde "Bu tehdit mesajlarının örgüt yöneticileri Adnan Oktar ve Ulviye Didem Ürer'in talimatıyla gönderildiği açıkça ortadadır" denildi. Dilekçede, tehdit mesajları gönderen numaraların tespit edilerek, tehdit, hakaret ve kişilerin huzurunu bozma suçlarından yargılanması istendi.
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