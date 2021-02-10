12 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Adnan Oktar'ın 'Hayalet'i Murat Çakır'dan bomba 'seks olimpiyatları' itirafı!

Adnan Oktar'ın 'Hayalet'i Murat Çakır'dan bomba 'seks olimpiyatları' itirafı!

Son dakika haberine göre; Bin yılı aşkın hapis cezası alan ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. örgütünün ‘hayalet’ lakaplı üyesi etkin pişmanlıktan faydalanmak için mahkemeye başvurdu. Örgütle ilgili önemli bilgiler veren Çakır, yapılanmasında 'seks olimpiyatları' adı verilen turnike sistemini anlattı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2021 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021
ABONE OL
Adnan Oktar'ın 'Hayalet'i Murat Çakır'dan bomba 'seks olimpiyatları' itirafı!

'ın örgüt içindeki kod adı 'Hayalet'ti. Örgüte bağlılığını sadece yöneticiler biliyordu. Davada 8 yıl hapis cezası aldı. Cezaevinden 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazdığı dilekçede, itirafçı olup etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi. Çakır, organize suç örgütüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Örgütün turnike sistemine 'seks olimpiyatları' deniyordu. Bu konu turnikeye giren örgüt üyelerinin cinsel gücü ile ilgiliydi. , , , gibi kişilerle özel konuşurdu. Kızlarla ise bu kişiler gittikten sonra açık alanda sohbet ederdi.

SEVGİLİ OLMA ŞARTI

Hürriyet'in haberine göre; Bu sohbetlerde erkeklerin cinsel gücünden bahsedilirdi. Kadınlara tebliğin ancak onlarla sevgili olarak olabileceği, sevgili olmadan ve ilişkiye girmeden kadınların tebliği kabul etmeyeceği anlatılırdı. Kadınların diğerleriyle ilişkiye girmeleri, bu sayede gururlarının kırılıp dini daha çabuk anlayacakları söylenirdi.

Adnan Oktar'ın din bilgisi yoktu. bilmiyordu. Kuran üzerinden kendisine menfaat sağlayacak çıkarımlar yapardı. Oktar ve tebliğciler, Mehdi'nin İstanbul'da olduğunu, hicri 400 yani 1979'da görevine başladığını, adının Adnan olduğunu, Mehdi cemaati gibi kendilerinin de 313 kişi olduğunu anlatırlardı.

ADNAN OKTAR KADINLARI SORARDI

Oktar'ın Dragos'tan stüdyoya gidişlerinde 'Kadın var mı' diye sormasına şahit oldum. Stüdyoda bazen gece geç saatte olan yayınların sabahlarında misafir beklenirdi. Turnike sisteminin Adnan Oktar'a cariye oluşturma sistemi olduğunu daha sonra bu şekilde anladım."

BACILARA BAKMAK, KONUŞMAK YASAKTI!

"Suç örgütünün kayıtsız, şartsız, tartışılamaz, eleştirilemez lideri Adnan Oktar'dı. Adnan Oktar radikal yıkıcı kültlere benzer yöntemlerle, dini duyguları kullanarak yüzlerce insanın beyinlerini yıkamış, kendisine bağlamış, özgür iradelerini ellerinden alıp onları kullanmış, maddi ve manevi olarak istismar edip mağdur etmiştir.

Adnan Oktar örgüt içindeki herkesten bir şekilde faydalanıp kullanmak isterdi. Bacılar ve kız kardeşler kısmını bilmiyorum. Yüz yüze gördüğüm sadece inşaat şirketinden vardı.

Onun dışında bacılara, kız kardeşlere, stüdyoya gelen yerli ve yabancı misafirlere bakmak ve konuşmak yasaktı. Cemaatteki herkesten infak adında para istenirdi."

Adnan Oktar örgütünün karanlık yüzünü anlattı! Örgütü çökerten isimden flaş açıklamalar ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜNÜN KARANLIK YÜZÜNÜ ANLATTI! ÖRGÜTÜ ÇÖKERTEN İSİMDEN FLAŞ AÇIKLAMALAR
Adnan Oktar cezaevinden örgütü yönetiyor! 4 kişilik konsey kuruldu ADNAN OKTAR CEZAEVİNDEN ÖRGÜTÜ YÖNETİYOR! 4 KİŞİLİK KONSEY KURULDU
Son dakika: O Kedicik hakkında suç duyurusu! Adnan Oktar övgüsü başını yaktı SON DAKİKA: O KEDİCİK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU! ADNAN OKTAR ÖVGÜSÜ BAŞINI YAKTI
Son dakika: Türkiye'nin gözü Adnan Oktar davasında! Adnan Oktar'ın cezası belli oldu! Adnan Oktar davasında karar verildi SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN GÖZÜ ADNAN OKTAR DAVASINDA! ADNAN OKTAR'IN CEZASI BELLİ OLDU! ADNAN OKTAR DAVASINDA KARAR VERİLDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA