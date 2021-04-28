Son dakika | ABD'li medya ve yerli tetikçilerinden algı operasyonu! Yasaklar Batı'da 'tedbir' Türkiye'de 'özgürlüklere müdahale'

SÖZ KONUSU TÜRKİYE OLUNCA ÇARPITMA YAPILIYOR

Bu tartışmayı haberleştiren ABD'li yayın kuruluşu Bloomberg, yine Türkiye'ye yönelik algı manipülasyonu yaptı. Birçok ülkede uygulanan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de teşvik ettiği alkol satışı ve kullanımına yönelik kararı "Erdoğan alkol yasağıyla İslami ajandasını dayatmakta suçlanıyor" başlığıyla takipçilerine aktardı.

Bloomberg, uygulamaya koyduğu alkol yasağını Şubat 2021'de uzatma kararı alan İsveç'le ilgili haberini ise yorumsuz ve çarpıtmaktan uzak bir şekilde paylaşmıştı. Haberi "İsveç Kovid vakalarının azalmasının durmasıyla alkol yasağını uzattı" ifadesiyle yayımlamıştı.

Türkiye, Kovid-19 salgınını kontrol altına alabilmek tam kapanmaya gitme kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından, 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçildiğini açıklamıştı.