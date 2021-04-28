Son dakika | ABD'li medya ve yerli tetikçilerinden algı operasyonu! Yasaklar Batı'da 'tedbir' Türkiye'de 'özgürlüklere müdahale'
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında 3 haftalık kapanma kararı alan Türkiye'de, tekel bayilerinin de faaliyetlerine ara verecek olması ABD'li ve yerli bazı medya kuruluşlarını karalama kampanyasında birleştirdi. Dünyanın birçok bölgesinde, salgının etkilerini en aza indirgemek için alkol tüketimi ya yasak ya da kısıtlı. Bu gerçeği algı operasyonlarıyla farklı bir noktaya çekmek isteyen ABD'li yayın kuruluşu Bloomberg, İsveç’in alkol yasağı kararını objektif bir şekilde servis ederken Türkiye'nin aynı kararına skandal bir yorum getirdi. ABD'li medya kuruluşu Türkiye’nin aldığı kararı “Erdoğan alkol yasağıyla İslami ajandasını dayatmakta suçlanıyor” başlığıyla duyurdu. ABD'li basının bu çirkin iftirasına benzer bir yaklaşım da yurtiçinden geldi. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen kapanma döneminde istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara vermesi kararlaştırılırken, bu yerler arasında tekel bayilerinin de bulunmasına "alkol yasaklanıyor" ve "kişisel haklara müdahale ediliyor" şeklinde skandal bir yaklaşım sergilendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından, Kovid-19 salgınının kontrol altına alınabilmesi için 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçildiğini açıklamıştı.
İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara vermesi kararlaştırılırken, bu yerler arasında tekel bayilerinin de bulunması tartışma yarattı.
SÖZ KONUSU TÜRKİYE OLUNCA ÇARPITMA YAPILIYOR
Bu tartışmayı haberleştiren ABD'li yayın kuruluşu Bloomberg, yine Türkiye'ye yönelik algı manipülasyonu yaptı. Birçok ülkede uygulanan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de teşvik ettiği alkol satışı ve kullanımına yönelik kararı "Erdoğan alkol yasağıyla İslami ajandasını dayatmakta suçlanıyor" başlığıyla takipçilerine aktardı.
Bloomberg, uygulamaya koyduğu alkol yasağını Şubat 2021'de uzatma kararı alan İsveç'le ilgili haberini ise yorumsuz ve çarpıtmaktan uzak bir şekilde paylaşmıştı. Haberi "İsveç Kovid vakalarının azalmasının durmasıyla alkol yasağını uzattı" ifadesiyle yayımlamıştı.
Türkiye, Kovid-19 salgınını kontrol altına alabilmek tam kapanmaya gitme kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından, 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçildiğini açıklamıştı.
TEKEL BAYİLER ÜZERİNDEN ÇARPITMA
İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerlerinin faaliyetlerine ara vermesi kararlaştırılırken, bu yerler arasında tekel bayilerinin de bulunması tartışma yarattı.
BİRÇOK ÜLKEDE BENZER KARAR ALINDI
Karar sonrası "alkol yasaklanıyor" ve "kişisel haklara müdahale ediliyor" şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ancak, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapanma süreçlerinde birçok ülkede alkol satışı ve tüketiminin kısıtlanması veya yasaklanmasına yönelik karar alınıyor.
SOYLU: BU KONUDA SORU İŞARETİ YOK
Bu sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, tekel bayilerinin açık olup olmayacağıyla ilgili bir soruya "İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil" diye konuştu.
ÜLKELERİN BAZILARI YASAKLADI BAZILARI KULLANIM ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRDİ
Avrupa'nın en yüksek alkol tüketimine sahip ülkelerinden biri olan Fransa'da, 1 Nisan'da ilan edilen kısmi karantina kuralları çerçevesinde, açık havada alkol satışı yasaklandı.
Rusya'da geçtiğimiz günlerde 1 ile 11 Mayıs tarihleri arasında her türden alkol satışını yasaklama ve alkollü içecek servisi yapılmaması kararı almıştı.
Güney Afrika, Tayland, Japonya ve Hindistan gibi ülkeler ise içki satışını yasakladı.
Almanya ve İngiltere'de kapalı alanlarda toplanmalara neden olduğu için pub, bar ve restoranlara kısıtlamalar getirildi ve alkol satışı zaman zaman yasaklandı.
İspanya'nın Katalonya bölgesinde ise, 2020 yazında sokakta alkol içenlere 13 bin 500 euro ceza kesileceği belirtilmişti.
İsveç de Kovid-19 vakalarının tekrar artması sonrası, alkol yasağını uzatmıştı.
Grönland'da da alkol satışı, pandeminin ilk günlerinde "insanların bulaşa dair farkındalığını azalttığı" gerekçesiyle yasaklanmıştı.
Vaka sayılarının artması nedeniyle uzmanların tam kapanma çağrısı yaptığı Japonya'da ise hükümet kısmi önlemler alma yoluna gitti. Bu çerçevede ülkede 25 Nisan-11 Mayıs arasında ilan edilen yeni kurallarla, restoran, bar ve karaoke kulüplerinde alkol satışı yasaklandı.
DSÖ DE ALKOL KISITLAMASINI TEŞVİK EDİYOR
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bu konuda devletleri teşvik ediyor. "Kovid-19 Karantinası Sırasında Alkol Erişimini Kısıtlayın" başlıklı bir rapor yayımlayan DSÖ alkol tüketmenin insanları virüsten korumadığını aktarmıştı.
DSÖ, "Bağışıklık sisteminizi zayıflatmamak adına alkol kullanmayın. Karantina zamanlarında, alkol tüketimi sağlık savunmasızlığını, risk alma davranışlarını, akıl sağlığı sorunlarını ve şiddeti şiddetlendirebilir" diyerek hükümetlere bu yönde karar almasını önermişti.
Pandeminin gerekliliğini görmezden gelerek alınan kararları kendi çıkarlarına göre yorumlayan FETÖ'cü ve CHP'li birçok isim skandal sözler ederek kamuyoundan sert tepkiler aldı. İşte sosyal medyada öne çıkan karalama kampanyasına hizmet eden o sözler:
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