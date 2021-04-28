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CHP ile HDP Sözcüsü birbirine girdi! İttifak ortakları kavgaya tutuştu

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Giriş: 28.04.2021 15:28
Güncelleme:28.04.2021 15:44
CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile HDP Sözcüsü Ebru Günay arasında kavga başladı. CHP'li Öztrak 1915 olayları üzerinden HDP'ye, ''emperyalistlerin gölgesinde yapılan, ezik siyaset anlayışı kabul edilemez'' diyerek göndermede bulunmuştu. HDP Sözcüsü Günay'dan Öztrak'a ''haddinizi bilin'' tepkisi geldi. İki parti arasında tansiyon yükseldi.
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