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Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar son yolculuğuna uğurlandı

'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonu'nda teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesiyle şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar (26) memleketi ’da toprağa verildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar son yolculuğuna uğurlandı

'ın kuzeyindeki - Basyan bölgesinde PKK'ya yönelik başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonu'nda teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu memleketi 'a getirildi.

Şehit Çakar için ilçesine bağlı Darıçayalanı Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındı.

Helalliğin ardından şehit Çakar için tören düzenlendi.

Burada düzenlenen törene şehidin babası , annesi , kardeşleri , , , ailesi ile yakınlarının yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı , Samsun Valisi , Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

'VATAN SAĞ OLSUN YİĞİDİM'

Güçlükle ayakta duran şehidin ailesini yakınları teselli etmeye çalıştı.

Törende şehidin kardeşi , ağabeyinin askeri kamuflajını, halası ise üniformasını giydi.

Şehidin babası Ahmet Çakar, oğlunun fotoğrafını öperek, "Vatan sağ olsun yiğidim" dedi. Darıçayalanı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehit Aygün Çakar, toprağa verildi.

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