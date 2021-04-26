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Şehit oğlunun haberini alan anne: “Vatan sağ olsun”
Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit düşen Aygün Çakar'ın şehit haberi annesine verildi. Oğlunun şehit haberini alan anne Melek, "Vatan sağ olsun" dedi. Annesi ile iki gün önce telefonda konuşan Şehit Aygün Çakar'ın ise son isteğinin, abisinin ev sahibi olmasıydı.
Giriş Tarihi: 26.04.2021 00:19 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 00:23
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