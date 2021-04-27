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Tam kapanma salgının hızını kesecek mi? Tam kapanmada ne yapılmalı? Okullar yeniden açılacak mı?

Başkan dün akşam Kabine toplantısından sonra ’de tam kapanma döneminin başlayacağını açıkladı. da yayınladığı genelge ile sürecin nasıl yürütüleceğini detayları ile ortaya koydu. Peki tam kapanma salgının hızını kesecek mi? Tam kapanmada ne yapılmalı? Okullar yeniden açılacak mı? Gelişmeleri canlı yayınına bağlanan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
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Tam kapanma salgının hızını kesecek mi? Tam kapanmada ne yapılmalı? Okullar yeniden açılacak mı?

Uzman doktor Meltem Özen'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Pandemilerde vakalar bir artış gösterir bir düşüş gösterir bu dalgalanmaların olması gayet doğaldır.

Bu dalgalanmalar devam edecektir. Hastaneler dolarken önlem almak gerekli. Bu önlemler kritik bir zamanda alındı.

Tüm kurallara uyulursa vaka sayılarının yarıya inebileceğini düşünüyorum.

Burada ev toplanmaları yapılmamalı yoksa vaka sayılarında istediğimiz düşüş olmaz. Açık havada mesafeli olunmalı burada da bulaş riski artıyor.

Evde bulaşma çok ciddi bir sorun. Bu süreçte evde buluşmalar daha az olmalı.

Evde buluşma evde bulaşma demek bu olmamalı. Virüs bu süreçte mutasyon gösterecek çünkü o da hayatta kalmaya çalışıyor.

Mutasyonlar aşıdan kaçabilir, antikorlar etkisiz kalabilir bu noktada bizim umudumuz ilaç olacak.

Hata bir ilacın FAZ-3 çalışmalarıyla beraber piyasaya verilmesi düşünülüyor. Virüsün bulaşmasında yaş ortalaması düştü.

Okulların kapatılması çok isabetli oldu. Çünkü okullar bizim için bulaş kaynağı çocuklara virüsün daha kolay bulaştığını bildiğimiz için çocuklar da birbirine bulaştırıp eve taşıyorlar. Evdekiler komşulara taşıyorlar. Salgın bu şekilde hızlı ilerledi.

Yoğun bakımda çocukları da görüyoruz. Okulların bu öğretim yılı döneminde açılmaması çok isabetli olur. Mümkün olan en yüksek tedbirleri almamızda fayda var. Sınıflar bizim için çok riskli ortamlar."

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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