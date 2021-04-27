Tam kapanma salgının hızını kesecek mi? Tam kapanmada ne yapılmalı? Okullar yeniden açılacak mı?

Yoğun bakımda çocukları da görüyoruz. Okulların bu öğretim yılı döneminde açılmaması çok isabetli olur. Mümkün olan en yüksek tedbirleri almamızda fayda var. Sınıflar bizim için çok riskli ortamlar."

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