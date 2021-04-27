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ABD Başkanı Joe Biden ve HDP'nin görmezden geldiği gerçek katliam!

Son dakika haberine göre; Türkiye'ye Ermeni soykırımı iftirası atan ABD Başkanı ile HDP, Ermenilerin masum sivillere yönelik katliamlarını ya bilmiyor ya da görmezden geliyor. ve 'da Ermenilerin Türklere yönelik katliamlarına kanıt olacak görüntüler yayınlandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 27.04.2021
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ABD Başkanı Joe Biden ve HDP'nin görmezden geldiği gerçek katliam!

Ermeni çetelerinin sırasında silahsız sivillere yönelik katliamları, toplu mezar kazılarıyla gözler önüne serildi.

Ermeni çetelerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında silahsız sivillere yönelik katliamları, toplu mezar kazılarıyla gözler önüne serildi. Kazılarda elde edilen bulgular, Ermeni çetelerin Müslüman ahaliyi insanlık dışı işkencelerle katlettiğini kanıtlıyor. 'un 'nde 1. Dünya Savaşı sırasında 'ndaki Ermeni askerler tarafından kurşuna dizilerek öldürülen 20 Türk gencine ait kemikler görülüyor.

4 Nisan 1990'da 'da yapılan toplu mezar kazılarında 1915-1916 yılları arasında Ermeni çetelerin yaptığı katliamda 3 bin Türk'e ait kemikler görülüyor.

27 Mayıs 2003'de 'ın ilçesi Gedikli köyünde yapılan toplu mezar kazılarında 1919 yılında Ermeni çeteler tarafından öldürülen Türkler'e ait iskeletlerdeki kılıç kesikleri görülüyor.

15 Haziran 2010'daki kazı çalışmasında Tepeköy'de Ermeni çeteler tarafından öldürülen Müslüman Türkler'e ait kemik parçası üzerinde bulunan kurşun görülüyor.

15 Haziran 2010'daki kazı çalışmasında Erzurum Tepeköy'de Ermeni çeteler tarafından öldürülen Müslüman Türkler'e ait kemik parçaları görülüyor.

19 Ekim 2010'da Van'ın ilçesine bağlı Yanıkçay köyünde yapılan kazı çalışmalarında 1915 olayları sırasında Ermeni çeteler tarafından öldürülen Müslüman Türkler'e ait bulgular görülüyor.

'in Saray Mahallesi'nde ki toplu mezar kazılarında kurşuna dizilerek öldürülen Türkler'e ait iskeletler görülüyor.

24 Ağustos 2010'da 'ın ilçesi Küçük Çatma köyünde başlatılan kazılarda 1918'de Ermeni çeteler tarafından öldürülen Müslüman Türkler'e ait toplu mezar görülüyor.

7 Temmuz 1993'teki kazıda Erzurum'un 'ndeki Tımarlı Köyü'nde Ermeni çetelerinin katliamına uğrayan Türkler'e ait kemikler görülüyor.

28 Mayıs 2003'de Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Gedikli köyünde 1919 yılında Ermeni çeteler tarafından öldürülen Türkler'e ait iskeletler görülüyor.

28 Şubat 1986'daki kazıda Iğdır'ın Oba Köyü'nde Ermeni çeteler tarafından topluca katledilen Türkler'e ait kemikler görülüyor.

28 Şubat 1986'daki kazıda Iğdır'ın Oba Köyü'nde Ermeni çeteler tarafından topluca katledilen Türkler'e ait kemikler görülüyor.

Erzurum'un Yeşilyayla Köyü'nde Mart 1918 tarihinde Ermeni çetelerin yaptığı katliama ait toplu mezar başında dua eden vatandaşlar görülüyor.

Erzurum'un Yeşilyayla Köyü'nde Mart 1918 tarihinde Ermeni çetelerin yaptığı katliama ait toplu mezar görülüyor.

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