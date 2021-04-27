Koyun yetmedi coin ile de dolandırdı! Çiftlik Bank sisteminin fikir babası...

Tolgahan Çolpan

SAHTE KİMLİKLE

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerden biri ise dikkat çekici. "İsmet Sarçın" adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan Baha İlmen, benzer soruşturmalara daha önce de konu olan biri. İldem, 6 yıl önce Üsküdar'da kurduğu Ukash İnternet Hizmetleri isimli şirket üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanıyordu. İldem'in sahibi olduğu 'Çiftlikgeliri' ve 'Paraçiftlikte' siteleri üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırmakla suçlanıyordu. Hakkında yüzlerce şikâyet bulunan İlmen, Çiftlik Bank sistemini Türkiye'de ilk geliştiren kişi olarak anılıyor.