Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Hindistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştüğü kaydedildi. Çavuşoğlu'nun, görüşmede, Covid-19 salgınının tepe noktasına ulaştığı Hindistan'a 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiği ve yardım etmeye hazır olduklarını belirttiği bildirildi.

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