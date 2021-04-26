Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistanlı mevkidaşı ile görüştü
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu'nun, görüşmede, Covid-19 salgınının tepe noktasına ulaştığı Hindistan'a 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiği ve yardım etmeye hazır olduklarını belirttiği bildirildi.
GÜNDEM DHA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Hindistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştüğü kaydedildi. Çavuşoğlu'nun, görüşmede, Covid-19 salgınının tepe noktasına ulaştığı Hindistan'a 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiği ve yardım etmeye hazır olduklarını belirttiği bildirildi.