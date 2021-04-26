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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistanlı mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu'nun, görüşmede, Covid-19 salgınının tepe noktasına ulaştığı Hindistan'a 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiği ve yardım etmeye hazır olduklarını belirttiği bildirildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 26.04.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Hindistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştüğü kaydedildi. Çavuşoğlu'nun, görüşmede, Covid-19 salgınının tepe noktasına ulaştığı Hindistan'a 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiği ve yardım etmeye hazır olduklarını belirttiği bildirildi.

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