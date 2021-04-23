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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı.

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Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı telefon görüşmesindeki hususların takibi amacıyla mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü.

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