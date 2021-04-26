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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: KKTC’nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir

AK Parti Sözcüsü , “KKTC’nin egemenlik haklarını ve menfaatlerini gasp etmeye çalışan siyaset tarzları ve diplomatik girişimler meşru değildir ve asla kabul görmeyecektir” dedi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 26.04.2021
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: KKTC’nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin her zaman ve her şart altında KKTC'nin yanında ve Kıbrıs Türk davasının savunucusu olduğunu belirterek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"KKTC'nin egemenlik haklarını ve menfaatlerini gasp etmeye çalışan siyaset tarzları ve diplomatik girişimler meşru değildir ve asla kabul görmeyecektir. Her meşru çözüm girişiminde KKTC ve Türkiye her zaman en yapıcı siyaseti ortaya koymuştur. Ama bunun karşılığında hiçbir yapıcı siyaset görmemiştir. Yunanistan ve GKRY aşırı talepler dışında masaya bir şey getirmemiştir. KKTC'nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir. KKTC her zaman yanında Türkiye'yi görecektir. Kimsenin KKTC'nin hak ve menfaatlerini aşındırması söz konusu olamayacaktır."

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