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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'deki Kıbrıs konulu toplantıya katılacak

Dışişleri Bakanlığı'nca, 'nin kentinde düzenlenecek Kıbrıs meselesine ilişkin gayrıresmi 5+BM toplantısında, 'nin Bakan başkanlığında bir heyetle temsil edileceği duyuruldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.04.2021
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre'deki Kıbrıs konulu toplantıya katılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs meselesine ilişkin gayrıresmi 5+BM toplantısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in yanısıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık'ın katılımıyla 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirilecektir. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in evsahipliğinde düzenlenecek sözkonusu toplantıda ülkemiz Sayın Bakanımız başkanlığında bir heyetle temsil edilecektir" denildi.

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