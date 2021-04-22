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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı El Nahyan ile görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı 'la ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla telefonda görüştü.

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Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı El Nahyan ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ile ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla telefonda görüştü.

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