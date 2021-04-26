Pentagon'dan flaş sözde Ermeni soykırımı açıklaması! Biden'ın açıklamaları...
Türkiye ABD Başkanı Biden'ın sözde Ermeni soykırımına destek vermesine sert tepki gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biden'ın açıklamaları mesnetsizdir" çıkışının ardından Pentagon da bir açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Türkiye ile askeri ilişkilerimizde bir değişiklik olmasını beklemiyoruz" ifadelerine yer verdi.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Başkan Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının, Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkileri etkilemesini beklemediklerini söyledi.
Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Kirby, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Hayır, Türkiye ile askeri ilişkilerimizde bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. Türkiye bir NATO müttefikidir ve burada önemli bir müttefiktir. Farklı alan ve konularda bu ilişkileri yürütmeye ve bu ilişkiyi geliştirmeye devam ediyoruz. Başkanın bu hafta sonu açıklamasının bunu herhangi bir şekilde etkilemesini beklemiyoruz." ifadesini kullandı.
Kirby, Biden'ın açıklamasının sonucu olarak Suriye'deki faaliyetlerinde de herhangi bir değişim olmayacağını ve bu ülkedeki az sayıda askerin amacının DEAŞ ile mücadele olduğunu söyledi.
AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLME GERÇEKLEŞECEK Mİ?
ABD'nin çekilme planları yaparken Afgan ordusunun uçaklarının bakımı gibi teknik ihtiyaçlarını da değerlendirdiğini belirten Kirby, ABD'nin Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'nin revize edilmiş çekilme planını bir hafta içinde Savunma Bakanı Lloyd Austin'e sunacağını bildirdi.
Diğer taraftan Kirby, Afgan ordusunun bakım gibi teknik ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağına yönelik henüz verilmiş bir karar olmadığını kaydetti.
Kirby, Eisenhower uçak gemisinin yanı sıra 2 B-52 uçağının bölgeye gönderildiğini, 2 B-52 uçağının ise gönderileceğini ifade etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Marketlerde artık olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! BİM, ŞOK, A101, Migros o günden sonra...
- Kredi borcu olanlara müjde! Kolaylıkla 50 bin TL kredi imkanı! Denizbank, İş Bankası, Finansbank…
- Noterler, mahkemeler, PTT, hastaneler ve fırınlar açık mı? 29 Nisan - 19 Mayıs tarihinde iş yerleri açılacak mı?
- İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi: 26 Nisan sokağa çıkma yasağı genelgesi ve tam kapanma detayları...
- Son dakika: Tam kapanmada bankalar açık mı? 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında bankalar kapalı mı olacak?
- LGS ve YKS 2021 ertelendi mi? ÖSYM sınavları iptal mi oldu? Hangi sınavlar ertelendi?
- Tam kapanmada marketler açık mı, kapalı mı? Marketler ne zaman kapanacak? Pazarlar kurulacak mı?
- Son dakika: Hafta içi kısıtlama saatleri değişti mi? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Yasaklar kimleri kapsıyor, kapsamıyor? Çalışanlara yasak var mı? İnşaat işçisi, fabrika işçisi yasaktan muaf mı?
- Son dakika: İş yerleri kapandı mı? Tam kapanma kapsamında hangi işyerleri yasaktan muaf olacak? İşte o liste...
- Zincir market isimleri neler? Hangi zincir marketleri Pazar günleri kapalı olacak? A101, BİM, MİGROS, ŞOK...
- Tam kapanma ne zaman başlayacak? Kaç gün tam kapanma olacak? 29 Nisan - 17 Mayıs...